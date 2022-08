"Basta speculare sugli stranieri". Formigli ossessionato dalla Meloni

La tragedia di Civitanova Marche, con la morte del venditore ambulante Alika Ogorchukwu, ha assunto toni politici. Come spesso accade, giornalisti e attivisti di sinistra hanno strumentalizzato il dramma per attaccare frontalmente i partiti di centrodestra, a partire da Fratelli d’Italia e Lega. In prima linea, come sempre, Corrado Formigli. Il conduttore di Piazzapulita ha subito messo nel mirino Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ancor prima di esprimere solidarietà alla famiglia della vittima.

Risentita dall’orrenda strumentalizzazione, la Meloni non ha esitato a definire Formigli “uno sciacallo” . Il giornalista, evidentemente ossessionato da tutto ciò che è centrodestra, ha proseguito lo scontro a distanza direttamente sulle pagine della Stampa. “Le scrivo questa lettera per provare a fissare alcuni paletti che permettano a lei, leader di un importante partito e aspirante presidente del consiglio, e a noi giornalisti, di convivere fino al 25 settembre e anche dopo. Nel rispetto reciproco dei diversi ruoli” , ha esordito il volto di La7.

Formigli ha puntato il dito contro il presunto bombardamento della contro gli immigrati: a suo avviso, l’omicidio di Alika “ci ha mostrato a che livello di ignavia, per non dire risentimento sordo e rabbioso, sono arrivati tanti italiani che da anni assistono al più completo degrado del linguaggio e della cosa pubblica” . Per buttarla un po’ in caciara, il conduttore di Piazzapulita ha citato anche il caso di Luca Traini.

Tornando sul punto – più o meno – Formigli ha rivolto una domanda alla Meloni: “Dopo una lunga storia politica mirata ad allontanare dai nostri confini i migranti, a demonizzarli, a condannarli senza attendere tre gradi di giudizio, a immaginare bellicosi blocchi navali (senza peraltro spiegare nel dettaglio come farli) era legittimo oppure no domandarle se e cosa avrebbe scritto sull'assassinio a mani nude di un ambulante nigeriano da parte di un italiano criminale e razzista?” . Il 54enne ha ripercorso poi, minuto per minuto, quanto accaduto venerdì: in buona sostanza, la leader di FdI avrebbe dovuto prendere posizione sulla tragedia di Civitanova Marche entro un determinato orario, sancito dall’onnipotente Formigli.