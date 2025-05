Inaugurata la fiera sulla "pet care"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri a Bologna fiere si è aperta Zoomark, la 21esima edizione della fiera internazionale del pet food e del pet care. A inaugurarla anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro del Turismo Daniela Santanchè. La seconda carica dello Stato ha inviato un video in cui, oltre a ringraziare la senatrice Michaela Biancofiore (nella foto)per l'invito, ha sottolineato l'importanza della «pet economy» per le aziende ma soprattutto per la società. Tra coloro che sono intervenuti partecipando alla tavola rotonda in qualità di relatrice, proprio la senatrice Biancofiore, capogruppo di Noi Moderati a Palazzo Madama, che è da sempre impegnata per le politiche per gli animali. «Già oggi - ha detto invece il ministro Santanchè - il 40% delle nostre strutture alberghiere sono preparate per accogliere i nostri amici animali, ma dobbiamo fare di più perché questo è un settore assolutamente in crescita: dobbiamo aumentare il numero delle nostre strutture ricettive dagli hotel agli agriturismo, insomma, tutti coloro che possono ospitare i nostri turisti in tutto il periodo dell'anno, ma dobbiamo anche migliorare i trasporti». Insomma c'è un legame tra la «pet economy» e il «pet tourism». Lo stesso legame che dev'essere rafforzato. Nel corso della giornata, è stato presentato anche il rapporto Assalco-Zoomark del 2025.

Una sezione del dossier è dedicata al «ruolo sociale e sanitario» degli animali da compagnia. La presenza in casa degli animali da compagnia - dice il report - riduce del 15% il ricorso alle visite mediche tra gli anziani.