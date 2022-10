"Italia alleato vitale": Biden si congratula con la Meloni

Anche Joe Biden si complimenta con Giorgia Meloni per la nascita del suo governo. " Mi congratulo con Giorgia Meloni per essere diventata il nuovo Primo Ministro italiano ", si legge in una nota diffusa oggi sul sito della Casa Bianca. Biden augura buon lavoro alla prima premier donna della storia repubblicana ricordando che " l'Italia è un alleato vitale della Nato e un partner stretto " degli Usa.

Il presidente americano ricorda che " le nostre nazioni affrontano insieme sfide globali condivise " e che in qualità di leader del G7, non vede l'ora di cooperare per un'agenda chiara condivisa. Biden si aspetta che Usa e Italia, anche nell'era Meloni, si impegnino congiuntamente per " continuare a promuovere il nostro sostegno all'Ucraina, ritenendo la Russia responsabile della sua aggressione ", per " garantire il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici " per " costruire una crescita economica sostenibile ".

Un'agenda ambiziosa che segna la forte volontà degli Usa di mantenere dritta la barra del timone dei rapporti con Roma anche dopo l'avvicendamento tra Mario Draghi e Giorgia Meloni, avvenuta sulla filigrana della permanenza di una linea solidamente pro-Usa e pro-Nato garantita dall'inquilino di Palazzo Chigi. Biden, che dopo le elezioni italiane aveva detto ai suoi collaboratori di voler "prendere le misure" al futuro governo italiano, lancia una sfida complessa per alzare l'asticella dei rapporti con il governo italiano anche nell'era di Giorgia Meloni.

Se la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen aveva scritto genericamente su Twitter di ritenersi "lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono", Biden fa un passo oltre e rilancia il perimetro della collaborazione: la difesa dei valori occidentali, il ferreo sostegno alla resistenza ucraina che Draghi aveva garantito e che la Meloni vuole mantenere, la corsa alla decarbonizzazione e all'uso strategico della questione ambientale, come del resto proposto più volte da formazioni come il Partito Popolare Europeo, di cui fa parte Forza Italia, e i Conservatori e Riformisti guidati da Fratelli d'Italia per veicolare anche una missione di contrasto geoeconomico contro attori come la Cina a piani quali il Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam), i "dazi verdi" contro il dumping ambientale discusso in Europa.

E in particolare di fronte a un asse franco-tedesco in tensione, a un Regno Unito in subbuglio politico e a una serie di alleati ferrei ma minori nell'Europa orientale Biden sa che col governo Meloni in carica l'Italia può garantire una fase di quiete e stabilità politica per l'unità e la chiarezza dei rapporti politici e la solidità della coalizione di governo. Garantendo oltre Atlantico sulla lealtà dell'Italia agli Usa. Il granitico atlantismo di Draghi è stato in tal senso una certezza; la serie di prese di posizione della Meloni fa il resto. E il fatto che la neo-premier voglia in prospettiva pensare di visitare Washington o addirittura Kiev nella sua prima visita ufficiale all'estero rafforza l'intesa e la sintonia su cui tanto Biden quanto la Meloni, nella loro distanza ideologica personale, scommettono per far fiorire i rapporti tra i due Paesi nei prossimi mesi.