Meloni: "La sinistra insulta i cittadini, noi qui per risollevare l'Italia"

Dalle elezioni politiche di settembre - in particolar modo in queste ultime ore -, ne stiamo davvero sentendo di tutte dalla compagine di sinistra. Gli attacchi arrivano da ogni dove, e riguardano più tematiche.

Stanca di queste continue cariche di astio e livore, Giorgia Meloni si sfoga dunque su Facebook, dove pubblica un post conciso ma molto chiaro. "Gli attacchi scomposti della sinistra negli ultimi giorni rappresentano un vero e proprio insulto ai cittadini che hanno scelto da chi essere rappresentati " scrive la leader di Fratelli d'Italia. E ancora: "Capisco che per questi esponenti possa sembrare quantomeno anomalo vedere dei partiti che hanno la possibilità di governare con l’appoggio degli italiani, (non ci sono abituati) ma che piaccia loro o meno, questa è la democrazia ".

In effetti pare proprio che agli esponenti della sinistra la sconfitta alle urne non sia proprio andata giù. Già dai primi risultati delle elezioni politiche si sono sentiti mugugni e recriminazioni, allarmi di ritorno al fascimo e di rischio per la democrazia italiana. Poi, dopo la scelta dei presidenti di Senato e Camera, rispettivamente Ignazio La Russia di Fratelli d'Italia e Lorenzo Fontana della Lega sono partiti gli strali nei confronti dei due politici. La Russa, in particolare, ha ricevuto delle vere e proprie intimidazioni, e i tiepidi messaggi di solidarietà della sinistra non sono passati inosservati.

Persino le recenti incompresioni fra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi sono divenutute motivo di soddisfazione per certi personaggi, che ironizzano, lanciano frecciate e già si preparano a nuove elezioni.

Le difficoltà sono tante, il Paese si trova in una situazione di grave crisi. Giorgia Meloni risponde in modo lapidario agli odiatori. "Si mettano l’anima in pace: siamo qui per risollevare la nostra Nazione. Sarà un percorso pieno di ostacoli, ma daremo il massimo. Senza mai arrenderci " conclude nel suo post.