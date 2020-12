Quelle veline che fanno infuriare i renziani: adesso la maggioranza è infuocata

All'interno del governo saranno escandescenti gli ultimi giorni del 2020. Gli strascichi di questo periodo non sono affatto indifferenti: tra ultimatum e minacce lo spettro di una crisi è sempre presente e fa tremare il premier Giuseppe Conte che - in totale difficoltà - è disperato e cerca un miracolo per ottenere visibilità e recuperare il terreno mediatico perso nei recenti mesi. Il presidente del Consiglio ha avviato un giro di consultazioni con le forze di maggioranza per verificare se ci sono o meno le condizioni per proseguire. Altrimenti ne prenderà atto e il crollo dell'esecutivo sarà una semplice conseguenza naturale. Il pericolo numero uno, per l'avvocato, ha un nome e un cognome: Matteo Renzi.

Le sue frecciatine continuano a essere pesanti. " Teresa, Elena e Ivan sono pronti a dimettersi domani, se serve. Noi infatti non concepiamo la politica come occupazione di posti. Non tiriamo a campare, vogliamo cambiare. Non ci basta uno strapuntino, vogliamo la politica ", ha ribadito giovedì sui propri profili social. Il concetto è sempre lo stesso: i ministri Bellanova e Bonetti e il sottosegretario agli Esteri Scalfarotto si faranno da parte qualora le richieste di Italia Viva non venissero accolte. Nel faccia a faccia serale a Palazzo Chigi è stato consegnato un documento programmatico per ottenere il via libera al Mes e all'affidamento della delega sui servizi segreti a una persona che non sia lo stesso Conte. Da Iv si attendono risposte concrete entro il 6 gennaio 2021. Oppure i giallorossi rischiano seriamente di andare a casa.

L'irritazione dei renziani

La strategia del premier è stata chiara: prima ha incontrato le singole forze politiche e poi provvederà a riunire i capi della coalizione per fare il punto della situazione. Il tema è talmente sentito che ieri, nel corso della conferenza stampa per annunciare le nuove limitazioni in vista delle festività, gli è stata posta una domanda proprio in tal senso. " Abbiamo l'urgenza di completare subito il confronto. Abbiamo incontrato tutte le delegazioni delle forze di maggioranza. Io credo che questi chiarimenti, confronti, siano necessari a noi per recuperare le ragioni di coesione, la chiarezza di intenti e la condivisione di obiettivi e siano auspicati da tutto il Paese. Nei prossimi giorni dovremo definire le priorità ", è stata la risposta del presidente del Consiglio.

Intanto c'è chi non smette di parlare di rimpasto. Mandando così i renziani su tutte le furie. Fonti di Italia Viva hanno manifestato all'Adnkronos " irritazione e imbarazzo " a cause delle " veline che vediamo ancora oggi sul rimpasto ". " A noi i posti non interessano. Un ministro, un paio di sottosegretari? Chi manda in giro queste 'veline', non ha capito niente ", tengono a sottolineare nuovamente da Iv. Anche Teresa Bellanova, intervenendo ai microfoni della trasmissione Tagadà su La7, non ha usato mezzi termini per opporsi a questa ipotesi: ha riferito di aver detto a Conte che " se non si considerano alla pari i componenti del governo, non c'è ragione di starci ". " Se non c'è la volontà di costruire un percorso di soluzione dei problemi, ma comunicare solo con le veline o nelle conferenze stampa, si fa male non a Italia Viva, ma al Paese ", ha aggiunto la capodelegata di Italia Viva.