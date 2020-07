Parte la caccia all'accoglienza: 188mila euro per i migranti nel Lazio

L'opera di smistamento dei clandestini nel nostro Paese, molti dei quali positivi, procede a gonfie vele da parte del governo. In queste ore anche il Lazio, una delle regioni che sta avendo maggiori problemi con i focolai da coronavirus, si sta preparando ad accogliere i nuovi migranti arrivati sulle coste del sud Italia.

un'indagine esplorativa di mercato volta all'acquisizione di manifestazioni di interesse per individuare uno o più operatori economici in possesso dei requisiti che abbiano la disponibilità di idonea struttura ricettiva nel territorio della provincia di Roma

garantire il servizio di ospitalità di migranti, per i quali si rende ne cessano assicurare l'applicazione delle misure di isolamento sanitario o di quarantena con sorveglianza attiva

Una prima tranche è arrivata nei giorni scorsi, quando 113 immigrati sono stati portati nella regione amministrata da Nicola Zingaretti. Sono stati momentaneamente smistati tra l'area ciociara e quella pontina ma adesso anche la zona romana si deve attrezzare in vista dell'arrivo di altri clandestini. Gli uffici della Città metropolitana di Roma Capitale sono già all'opera e hanno diffuso unper "". L'obiettivo di questo bando è molto chiaro: si cerca una struttura per "". Questa struttura verrà impiegata finché perdura lo stato di emergenza, quindi almeno fino a ottobre.

29 euro pro capite pro die per il servizio di gestione del centro di accoglienza messo a disposizione del concorrente e 150 euro per singolo kit ad esclusione della scheda telefonica

in osservanza delle misure governative di contenimento e contrasto alla diffusione di Covid -19, devono trascorrere il prescritto periodo di isolamento obbligatorio

È interessante continuare a leggere il bando, perché ci sono ovviamente tutti i prezzi a base di gara, che prevedono "". Il costo complessivo?. Chi intende partecipare dovrà inoltrare la sua domanda entro il prossimo 3 agosto, lunedì prossimo. Vengono prese in considerazione solo le strutture ricettive che possono garantire l'ospitalità per almeno 10 migranti, e Roma Capitale prevede di ospitarne sul suo territorio circa 50. Ma i termini del bando sono molto complessi, perché è necessario che le strutture che si propongono abbiano a loro disposizione almeno 10 camere singole, visto che i migranti "".

Le strutture che vorranno cimentarsi in questa forma di accoglienza dovranno garantire ilai migranti, ossia 2.50euro al giorno a ogni migrante e una scheda telefonica del valore di 5euro. Il bando è aperto anche alle strutture turistiche e a quelle alberghiere, molte delle quali a causa del Covid non hanno mai riaperto quest'anno. Non sarebbe certo la prima volta che gli hotel, un tempo luogo di vacanza e di relax, vengano trasformati in centri di accoglienza stellati. Nel Lazio sono già stati convertiti a questo scopo l'Hotel Daniel's di Fiuggi e l'ex Rossi Sud di Latina.