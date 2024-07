Strage di Southport. Morta la terza bimba. Il cordoglio di Re Carlo

Ascolta ora 00:00 00:00

La Gran Bretagna è sotto shock e profondamente addolorata. Ieri una terza bambina, di nove anni, è morta in ospedale per le ferite subite nella strage avvenuta lunedì nella città di Southport, vicino a Liverpool, quando un diciassettenne ha fatto irruzione in una classe di yoga e danza aperta a scolare delle primarie e ispirata alla musica della popstar americana Taylor Swift. Le altre due vittime avevano sei e sette anni. Nell'attacco sono state ferite altre otto bambine, oltre a due adulti intervenuti per cercare di salvarle dalla furia dell'aggressore.

Re Carlo ha espresso «la più profonda solidarietà alle famiglie e ai cari di coloro che hanno perso la vita in modo così tragico, e a tutte le persone colpite da questo attacco davvero terribile». Anche il principe William e la moglie Kate hanno voluto esprimere il loro profondo turbamento: «Come genitori, non possiamo nemmeno immaginare cosa stanno attraversando le famiglie, gli amici e i cari delle persone uccise e ferite a Southport», si legge nel comunicato di Kensington Palace. Intanto a Southport, dove ieri sera è stata organizzata una veglia funebre per le vittime, è arrivata la ministra dell'Interno Ivette Cooper e per oggi è atteso il neo-premier Keir Starmer. Davanti al luogo della strage, l'Hart Space (un centro frequentato da donne incinte, neomamme e bambini), decine di persone hanno deposto mazzi di fiori e peluche per le piccole vittime. L'emittente britannica Itv ha diffuso un video in cui si vede l'arresto del diciassettenne in manette. Mentre nel filmato, girato dalla telecamera di un'abitazione, si vede l'assalitore con una felpa con cappuccio verde e una mascherina aggirarsi nella zona residenziale dell'attacco: dopo pochi secondi viene circondato dalle pattuglie della polizia armata.

Secondo una testimonianza l'assalitore era arrivato in Hart Street in taxi e se ne era andato senza pagare per poi entrare nell'Hart Space mentre era in corso una lezione di yoga e danza per scolare delle primarie e ispirata alla musica della popstar americana Taylor Swift. La strage è avvenuta poco prima della fine della lezione, mentre i genitori arrivavano per prendere i loro figli. Taylor Swift si è detta «completamente sotto shock» per la strage.