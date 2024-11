Pensioni dicembre, cambia tutto: ecco i nuovi importi

Ascolta ora 00:00 00:00

Arrivano buone notizie per i pensionati: i cedolini della pensione di dicembre 2024 saranno più ricchi grazie a diverse integrazioni. Gli importi comprenderanno la tredicesima, la quattordicesima, un bonus di 155 euro e, ove applicabili, rimborsi e conguagli. Queste somme, esenti da imposte, verranno calcolate in base a specifici requisiti di reddito ed età, secondo le disposizioni legislative vigenti.

Importo extra di 155 euro

L’importo aggiuntivo di 154,94 euro, noto anche come bonus tredicesima o bonus pensioni minime, spetta ai titolari di pensioni erogate dall’Inps ed ex Enpals, a condizione che il trattamento pensionistico complessivo non superi il minimo stabilito dalla legge e che siano rispettate specifiche condizioni reddituali. Non viene, però, erogato per alcuni trattamenti, come le pensioni e gli assegni sociali, le prestazioni per invalidi civili, le rendite facoltative di inabilità o di vecchiaia, le pensioni mutualistiche per casalinghe, gli assegni di esodo, le isopensioni e le pensioni dei dipendenti di enti creditizi e dei dirigenti d’azienda. Restano esclusi anche i trattamenti di natura assistenziale e quelli non configurabili come vere e proprie pensioni.

Tredicesima

In arrivo anche la tredicesima mensilità per i pensionati, nel 2024 sarà accreditata il 2 dicembre, riguarda diverse categorie tra cui i soggetti con pensione di vecchiaia, anzianità, anticipata, invalidità e assegno sociale. È importante notare che anche i pensionati per invalidità civile ne hanno diritto, ma non chi riceve indennità di accompagnamento o di frequenza. Il pagamento sarà effettuato il 2 dicembre, poiché il 1° dicembre cade di domenica, rendendo impossibile l’accredito bancario o postale. L’importo della tredicesima è calcolato sulla base della pensione mensile lorda, ma può variare a causa di trattenute fiscali (come l’Irpef) e di un calcolo proporzionale se il pensionato ha iniziato a ricevere la pensione durante l’anno. In sostanza la tredicesima corrisponde a una mensilità completa, con eventuali aggiustamenti in base ai mesi di pensione maturati.

Quattordicesima

La quattordicesima, prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 81/2007, è un beneficio economico destinato ai pensionati che abbiano almeno 64 anni e un reddito entro i limiti fissati dalla normativa vigente. Nel secondo semestre del 2024, viene concessa ai pensionati che raggiungono i 64 anni tra agosto e dicembre e a coloro che hanno acquisito il diritto alla pensione nel corso dello stesso anno.

