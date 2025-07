Pensioni, assegno unico e Naspi: ecco quando arrivano gli assegni ad agosto 2025

Agosto si avvicina e con lui anche gli appuntamenti chiave per milioni di italiani che attendono le prestazioni economiche erogate dall’Inps. Famiglie, disoccupati, lavoratori e pensionati possono iniziare a consultare l’agenda per capire quando arriveranno i diversi pagamenti previsti nel mese più caldo dell’anno. Pensioni, assegno unico, Naspi, supporto formazione e lavoro, e assegno di inclusione: ecco tutte le date da cerchiare in rosso.

Pensioni: pagamenti regolari dal 1° agosto

Come da prassi, le pensioni verranno erogate il primo giorno bancabile del mese, ovvero venerdì 1° agosto 2025. Il pagamento avverrà sia per i titolari di conti correnti postali sia per chi ha optato per l’accredito bancario. Anche il ritiro in contanti agli sportelli delle Poste sarà possibile, ma solo per importi fino a 1.000 euro. Chi supera questa soglia dovrà comunicare un conto su cui ricevere l’accredito. Poste Italiane raccomanda ai pensionati di evitare l’affollamento nelle prime ore del giorno e nei primissimi giorni del mese, preferendo il ritiro in tarda mattinata o nel pomeriggio. Per chi possiede un Libretto di Risparmio, un conto BancoPosta o una Postepay Evolution, è possibile utilizzare gli sportelli Postamat per il prelievo diretto.

Assegno unico: seconda metà del mese

Il pagamento dell’assegno unico per figli a carico, a meno di variazioni o nuove domande, è previsto intorno al 20–21 agosto 2025. Chi ha presentato domanda in ritardo o ha aggiornato i dati, riceverà l’accredito verso fine mese o nel mese successivo, in base alla tempistica dell’istruttoria.

Naspi entro metà agosto

Anche per la Naspi, il trattamento economico a sostegno dei lavoratori involontariamente disoccupati, il calendario resta invariato: il pagamento è atteso entro la metà del mese. Tuttavia, la data può variare in base al giorno di presentazione della domanda. I beneficiari possono consultare la sezione “fascicolo previdenziale” sul sito Inps tramite SPID, CNS o CIE per verificare la data precisa di accredito. Lo stesso vale per chi percepisce la DIS-COLL.

Supporto per la formazione e il lavoro: pagamenti in arrivo

Introdotto nel settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro consiste in un’indennità da 350 euro mensili, erogata a chi partecipa a percorsi di riqualificazione e reinserimento lavorativo. Ad agosto 2025, il pagamento dovrebbe avvenire verso fine mese per chi ha presentato domanda a metà luglio. Per le richieste inoltrate più tardi, il pagamento slitterà al 15 settembre.

Assegno di inclusione: date in linea con i mesi precedenti

Il nuovo strumento di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, l’assegno di inclusione (ADI), continuerà anche ad agosto. Per chi ha già firmato il PAD (Patto di Attivazione Digitale) ed è in regola con i requisiti, il pagamento è previsto intorno al 15 agosto.

Chi invece ha avviato la procedura nel mese precedente potrebbe riceverlo verso la fine del mese. L’erogazione resta comunque vincolata alla partecipazione attiva a un percorso personalizzato di inclusione lavorativa e sociale.