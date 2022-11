Anticipo liquidazione per i dipendenti pubblici: tutte le novità

Novità per i dipendenti pubblici. Dal prossimo primo febbraio, la liquidazione agli statali in pensione in attesa del Tfr o del Tfs sarà anticipata dall'Inps a un tasso agevolato dell'1% oltre allo 0,5% delle spese.

Si tratta di una decisione che è stata presa per tutelare i lavoratori nel pubblico. Questi, fino ad oggi, avevano diritto a un Trattamento di fine rapporto fino a 50mila euro subito dopo il pensionamento ed erano costretti ad attendere anche fino a 5 anni per ricevere il resto, in caso di Tfr superiore alla cifra di 50mila. Si parla addirittura di tre rate, in caso di importi superiori a 100mila euro. Per ovviare a questo problema, i dipendenti pubblici erano costretti a chiedere un anticipo alla banca e per un importo massimo di 45mila euro, con tanto di interessi da pagare.

Una situazione alla quale l'Inps ha tentato di porre rimedio mediante una recente delibera datata 9 novembre 2022. In questo modo, dunque, per i dipendenti pubblici dovrebbe essere più semplice entrare in possesso della propria pensione.

L'anticipo dovrebbe essere concesso in ordine cronologico, e fino a esaurimento risorse. Queste, fanno sapere le principali agenzie di stampa, arriveranno dal Fondo welfare alimentato con lo 0,35% delle retribuzioni dei lavoratori pubblici. Tale finanziamento arriverà in massimo 75 giorni oltre ai tempi tecnici di istruttoria. Le domande saranno accettate solo se inoltrate online.

" L' anticipazione del Tfr per gli statali è un'innovazione molto importante che abbiamo appena varato nel nostro Cda ", ha dichiarato ad Ansa il presidente dell'Inps Pasquale Tridico. " Consentirà ai dipendenti pubblici, che per legge devono attendere molto tempo per aver la loro liquidazione, di poter accedere a un tasso molto agevolato dell'1%, così come fanno sul mercato ad un tasso, però, molto più alto. Si tratta di un vero e proprio prestito ", ha concluso.

Un'altra novità è che a partire dal primo gennaio 2023, le amministrazioni ricorreranno solo a strumenti digitali per inviare all'Inps le informazioni relativi alla liquidazione del Tfs e del Tfr dei dipendenti pubblici.