Inps a maggio, ecco tutti i pagamenti

Maggio porta con sé buone notizie per il portafoglio di diversi italiani. In questo mese vengono erogate diverse misure tra cui le pensioni, il sostegno rivolto alle famiglie con figli e l'assistenza per chi è senza lavoro. Ma quando verranno accreditati i fondi in questione? Vediamo assieme le date dei pagamenti di ogni singola prestazione.

Le pensioni

Il primo giorno utile in cui verranno effettuati i pagamenti è giovedì 2 maggio dove verranno erogate le pensioni tra cui quelle di invalidità civile e l'Assegno sociale. Nel medesimo giorno, inoltre, verranno pagate le pensioni per gli invalidi civili, tra cui eventuali indennità di accompagnamento. Il 2 maggio è anche la data del versamento dell'Assegno sociale, destinato a coloro che raggiungono i 67 anni e che hanno difficoltà in termini economici.

Assegno unico universale e di inclusione

Tra mercoledì 15 e venerdì 16 maggio verrà erogato l’assegno unico universale, la misura dedicata a tutte le famiglie con figli a carico che ne hanno fatto richiesta. Questa data è prevista per chi è già percettore della misura mentre chi ha inoltrato la domanda ad aprile incasserà la cifra tra lunedì 27 e venerdì 31 maggio. In quanto all’Assegno di inclusione questo viene erogato in date differenti, l’Inps comunica i giorni ufficiali tramite il proprio sito.

Naspi

In quanto alla Naspi, l’indennità di disoccupazione, non è prevista una data specifica in quanto l’erogazione varia in base alla data di presentazione della domanda. Il versamento si verifica attorno a metà mese o in corrispondenza alla data dell’ultimo pagamento (se si ha ricevuto la cifra il 15 aprile potrebbe essere erogato quello successivo tra il 14 e il 16 maggio).

Supporto per la formazione e il lavoro

Il sostegno mensile di 350 euro, stiamo parlando del Supporto per la formazione e il lavoro, per disoccupati che frequentano corsi di orientamento al lavoro o di formazione, viene versato il 15 del mese solo se la domanda è stata inoltrata entro il 15 del mese precedente e si rispettano i requisiti. Le domande presentate dopo il 15 prendono il pagamento il 15 del mese successivo.

Mentre per coloro che già percepiscono il sostegno, il pagamento avviene ogni mese il giorno 27.