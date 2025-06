Pensioni, che cosa cambia con i nuovi dati istat da luglio

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal 2027 l’età pensionabile salirà a 67 anni e 3 mesi, in automatico, sulla base dell’incremento della speranza di vita certificato dall’Istat. Non si tratta solo di un aggiornamento tecnico: è una svolta che impatta sui bilanci pubblici, sulla spesa previdenziale e sulle scelte di vita di milioni di contribuenti italiani. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

L'incremento

L’aumento è previsto dalla legge, che vincola l’età di pensionamento all’aspettativa di vita: più si vive, più si lavora. Ma il nodo economico è chiaro: il sistema pensionistico italiano, a ripartizione, deve mantenere un equilibrio tra chi versa e chi incassa, in un contesto di invecchiamento demografico e calo della natalità. Nel 2024, secondo l’Istat, il rapporto tra popolazione attiva e pensionati è sceso sotto 1,4:1, e senza correttivi strutturali è destinato a peggiorare.

La pensione anticipata

Nel frattempo, anche la pensione anticipata si allontana: 43 anni e un mese di contributi per gli uomini, 42 e 1 per le donne, in un mercato del lavoro segnato da carriere intermittenti, discontinuità contrattuale e lavoro autonomo spesso precario. La Lega propone un congelamento dell’adeguamento, ma ogni deroga comporterebbe una crescita della spesa previdenziale, che oggi assorbe circa il 16% del Pil, uno dei livelli più alti in Europa.

I contributi silenti

E mentre si discute di riforma e flessibilità in uscita, emerge un’altra crepa nel sistema: i contributi silenti, ovvero quei versamenti che non si trasformeranno mai in una pensione.

Accade a chi ha carriere troppo brevi, saltuarie o iniziate tardi, come il caso emblematico di Renata: a 55 anni ha appena ripreso a lavorare, ma con all’attivo meno di due anni di contributi. Anche lavorando fino ai 70 anni, rischia di non raggiungere i requisiti minimi. Il risultato? Contributi persi e nessuna tutela sociale, perché senza i requisiti, l’Inps non eroga nemmeno un centesimo.