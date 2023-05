Pensioni, ecco quanto riceverà dallo stato chi oggi ha 40 anni

La pensione è una preoccupazione comune. Si fa sempre più urgente la necessità di assicurarsi delle entrate dignitose per godersi il meritato riposo. A questo proposito possiamo affermare che il montante contributivo, ovvero il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni "lavorati" sul quale poi verrà calcolata la pensione, è di circa 137 mila euro per i dipendenti privati. Uno studio della Corte dei Conti analizza 11 figure-tipo che risultavano occupate il 31 dicembre 2020. La proiezione basata sui dati Inps descrive un trattamento adeguato solo per coloro che lavorano nelle Forze armate e i dipendenti del settore sanitario.

Lo studio

La simulazione si basa su circa 1.700 posizioni assicurative, ovvero il numero che l’Inail assegna alle singole unità produttive e 92 mila individui assicurati. Di questi, 575 posizioni assicurative corrispondono a 486 mila quarantenni.

Le figure analizzate

Le figure che rientrano nell’analisi riguardano: lavoratori e lavoratrici dipendenti private, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, parasubordinati, mobilitati e disoccupati, operatori sanitari, statali, personale scolastico e, infine, appartenenti alle Forze armate.

I risultati

Il rapporto mette in evidenza diseguaglianze importanti tra le varie proiezioni pensionistiche. Si legge nel report che vi sono figure le quali “presentano posizioni molto rassicuranti" a discapito di altre. Come anticipato, Forze armate e dipendenti del settore sanitario hanno un montante contributivo con un valore mediano rispettivamente di circa 235mila e 178mila euro. I dati sono basati su “retribuzioni medie che si collocano molto al di sopra di quelle presentate dalle altre tipologie di lavoratori”. I lavoratori statali e le lavoratrici del settore privato hanno uno "zaino" previdenziale poco sopra i 100mila euro.

Gli ultimi in classifica

Le altre categorie lavorative, quindi 6 su 11 analizzate, non raggiungono la soglia di queste due ultime figure citate, tra questi troviamo i commercianti, i lavoratori del comparto scuola e gli artigiani. Ultimi nella “classifica” con un’importante incertezza dal punto di vista previdenziale, si posizionano gli autonomi, i parasubordinati e i coltivatori diretti. Un dato preoccupante riguarda le retribuzioni lorde inferiori a 20 mila euro, ovvero 235 posizioni su 575 esaminate, quindi il 40,8%. Tra questi soggetti il 28% sono giovani.