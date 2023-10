Quelle "giornate particolari" che hanno segnato il mondo

Oggi più che mai con le guerre in corso rileggere la storia è fondamentale per capire il presente. E non farsi condizionare da nessuno. E così non vi deve sfuggire il modo in cui lo fa Aldo Cazzullo al mercoledì su La7. Con una chiave diversa: una giornata particolare che ha cambiato il corso della storia. Ma questa è solo l'idea di base, perché poi ogni argomento è sviluppato in lungo e in largo e anche con condimento di immagini e reportage che acchiappano l'attenzione dello spettatore. Non per nulla la prima puntata della settimana scorsa, dedicata alla morte di Benito Mussolini, ha raccolto un ottimo risultato d'ascolto: il 7,2% di share con 1,2 milioni di spettatori. Stasera invece Cazzullo si dedicherà a Cristoforo Colombo: la puntata prenderà via da Genova, dove il grande navigatore nacque nel 1451, entrando a casa sua vicino a Porta Soprana. Le telecamere di La7 si sposteranno poi in Spagna, a Madrid, a Siviglia, all'Alhambra di Granada, al Monastero de La Rabida dove abitava Colombo, al porto di Palos da dove partirono le tre caravelle alla volta della scoperta dell'America. Certo, forse, in questi giorni gli spettatori preferiscono tenersi aggiornati su quanto sta accadendo in Israele, però un tuffo nel passato fa bene al cervello e al cuore.

Nelle puntate (in tutto otto, produzione Stand by me), accanto al racconto del fatto storico, si pone l'accento anche sul ruolo importante di alcune figure femminili come, nella puntata di stasera, Isabella di Castiglia che finanziò la spedizione di Colombo.