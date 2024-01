Ddl istruzione tecnica e professionale. Ok del Senato al modello 4+2

Quattro anni di formazione scolastica + 2 di specializzazione, per un accesso più veloce al mondo del lavoro. Ne avevamo già parlato riportando il parere e la soddisfazione del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ma ora è stato fatto un passo in più.

L'approvazione del Senato

Questa sera, il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge governativo che riforma l’istruzione tecnico-professionale con l’introduzione del nuovo modello 4+2. “ Il via libera di oggi segna una tappa fondamentale di una riforma che serve ai nostri giovani e al Paese. Ringrazio il Presidente della Commissione Istruzione, Roberto Marti, la relatrice, Ella Bucalo, il Sottosegretario Paola Frassinetti e tutta la maggioranza parlamentare per aver sostenuto il disegno di legge, apportando integrazioni certamente migliorative. Ringrazio anche le Regioni per l’importante contributo dato ”, ha spiegato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Perché è importante

“ Una riforma molto attesa dalle scuole e dal mondo produttivo e in cui questo governo crede fortemente - spiega ancora Valditara - Avremo una filiera della formazione tecnica e professionale di serie A, che potrà contare sul potenziamento delle discipline di base e sull’incremento di quelle laboratoriali e professionalizzanti; sul maggior raccordo fra scuola e impresa, ma anche sulla maggiore internazionalizzazione e ricerca ".

Non si tratta dunque di ridurre di un anno i programmi alle superiori ma di avere programmi rivisti e potenziati su 4 anni, mantenendo inalterato il numero dei docenti e avendo più insegnanti per classe. " Il nostro obiettivo è che i giovani abbiano la preparazione adeguata per trovare più rapidamente un impiego qualificato e che le imprese abbiano le professionalità necessarie per essere competitive ", conclude il ministro.

4+2 di cosa si tratta

La sperimentazione 4 più 2 è un percorso di studi degli istituti tecnici e professionali che permette il diploma in 4 anni e poi l’accesso diretto agli ITS (che durano 2 anni) o all’università o direttamente nel mondo del lavoro. Il modello 4+2 è strettamente quindi legato al mondo delle imprese e permette in questo modo di avere la stessa preparazione, ma un accesso più veloce e uno sbocco concreto al mondo del lavoro.

Al momento sono 176 le scuole in Italia che a settembre faranno partire la sperimentazione della filiera tecnologica professionale 4 più 2. In Lombardia sono 27 le scuole che attiveranno l’istituto tecnico o professionale con il diploma in quattro anni e accesso diretto a 2 anni negli ITS.