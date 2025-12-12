Naso chiuso e tosse la notte: 8 soluzioni per dormire bene quando si ha l'influenza

Quando si ha l'influenza anche dormire potrebbe risultare complicato, nonostante la voglia di sdraiarsi e recuperare le forze grazie a un sonno tranquillo. Ma i sintomi dell'influenza spesso non danno tregua, e anche respirare può risultare difficile: dal naso chiuso alla tosse, passando per il dolore alle ossa fino alla febbre alta, un mix che non lascia scampo.

Riposare, in questi casi, è fondamentale così da agevolare un recupero veloce e una valida guarigione. Per fortuna esistono una serie di trucchi e strategie perfetti per alleviare i sintomi influenzali, così da poter affrontare un'intera notte di puro risposo coccolati da Morfeo.

8 soluzioni per dormire quando si ha l'influenza

Liberare le vie nasali è necessario per ridurre l'effetto congestione che attanaglia quando si ha l'influenza, una condizione che può peggiorare durante l'arco della giornata. Affaticando corpo e mente, disturbando anche il momento del risposo e del sonno. Esistono per fortuna una serie di soluzioni che possono limitarne il disagio, migliorando al contempo la respirazione e la salute. Il tutto in favore di un sonno tranquillo e sereno, l'ideale per recuperare le forze e l'energia.

Il beneficio di una bevanda calda

Una bevanda calda è un toccasana contro la congestione nasale perché idrata e fluidifica aiutando a sciogliere il muco. Un brodo caldo da consumare durante la cena, oppure una tisana o anche un tè sono l'ideale per agevolare la respirazione, favorendo una condizione di calma e relax. Meglio consumarli circa 60 o 90 minuti prima di andare a dormire, in modo da evitare risvegli notturni favoriti dalla necessità di assecondare la minzione. Una tisana calda alla malva oppure alla zenzero, al finocchio, alla menta o al timo sono l'ideale, grazie ai loro principi espettoranti e antinfiammatori. Il tutto dolcificato con un cucchiaino di miele, perfetto per le sue proprietà antibatteriche e lenitive.

Dormire con due cuscini e la testa sollevata

Sdraiarsi può favorire l'accumulo di muco in gola, rendendo la respirazione difficoltosa. Per questo aggiungere un cuscino a quello d'ordinanza può ridurre la pressione dei seni nasali, migliorando la respirazione. Non è necessario dormire seduti o con la testa sollevata in modo eccessivo, perché questa condizione potrebbe ripercuotersi sul benessere del collo. Bastano due cuscini morbidi e comodi per sollevare il busto e alleviare la pressione, in favore di un valido sonno.

Utilizza i lavaggi nasali

La detersione dei seni paranasali è una pratica che andrebbe affrontata con regolarità, così da eliminare con costanza muco e germi idratando l'area. I lavaggi vanno effettuati con appositi kit di irrigazione nasale, facilmente recuperabili nei negozi e in farmacia. È importante scegliere quelli a base di acqua salata o salina, perché sterile e priva di batteri.

Un doccia calda è un toccasana

Prima di andare a dormire una doccia o un bagno caldo possono aiutare a sciogliere il muco, rilassando i muscoli e la mente. Basta chiudere la porta scegliendo una temperatura dell'acqua che sia confortevole, magari aggiungendo anche qualche goccia di olio alla menta piperita o all'eucalipto per un risultato migliore. Il vapore può fluidificare il muco migliorando la respirazione, decongestonando la parte.

Utilizzare l'umidificatore

L'aria secca è nemica della respirazione, per questo motivo la presenza di un umidificatore può migliorare la qualità dell'aria dell'ambiente. Basta utilizzare acqua distillata o purificata, così da rendere l'aria più umida e utile per una respirazione migliore. L'acqua va cambiata giornalmente per impedire la prolificazione dei germi.

Dormire al buio in una camera fresca

Regolare la temperatura della camera è fondamentale per un sonno rilassante e tranquillo, per questo è necessario impostare il termostato intorno ai 17-20 gradi. La camera deve risultare fresca, non fredda, così da assecondare il naturale abbassamento della temperatura corporea mentre si dorme. Meglio evitare luci e rumore, allontanando anche telefonini e dispositivi elettronici, preferendo un ambiente buio e tranquillo.

Rilassare la mente

Per eliminare la tensione data dalla congestione nasale ci si può affidare a qualche pratica rilassante, come meditare oppure leggere un libro o anche ascoltare musica. Questo può distendere la tensione in funzione di un valido relax.

Evitare fumo e alcolici

Per non peggiorare la condizione è bene abbandonare le cattive abitudini come il fumo, che può peggiorare la situazione di malessere. Ma anche l'assunzione di alcolici, che può disturbare il sonno favorendo la minzione notturna e disidratando il corpo.

Per una più facile e veloce guarigione ci si può affidare anche all'applicazione di un

per il collo e il torace, meglio se all'eucalipto o al mentolo. Detergendo la gola con gargarismi mirati e, nei casi più seri, chiedendo supporto al medico che potrà suggerire i rimedi più utili da assumere.