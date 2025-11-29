Perché dormire al buio fa bene al cuore: i motivi secondo uno studio

L'esposizione alla luce artificiale, durante la fase del riposo notturno, ha ricadute negative per il benessere del cuore. Secondo gli esperti questo altera i naturali ritmi circadiani, esponendo il cuore alla possibilità di sviluppare malattie cardiovascolari.

Inoltre la luce artificiale può incidere sulla pressione sanguigna e sulla frequenza cardiaca, può avere anche un impatto negativo sulla secrezione ormonale e sul metabolismo del glucosio. A far emergere questa correlazione è stato uno studio condotto presso il Flinders Health and Medical Research Institute. Ecco di cosa si tratta.

Luce artificiale durante il sonno, gli effetti sulla salute del cuore

Dormire al buio, senza la presenza di una luce artificiale, è fondamentale per il benessere del cuore e per la sua salute. Questo regolare i ritmi circadiani in favore un sonno profondo e ristoratore, oltre alla produzione di melatonina, riducendo anche i rischi cardiovascolari. Questo è ciò che è emerso da uno studio condotto presso il Flinders Health and Medical Research Institute e pubblicato sulla rivista medRxiv. L'esposizione a una luce artificiale notturna, anche se di bassa intensità, aumenterebbe il rischio di sviluppare problematiche di tipo cardiovascolare. Queste le motivazioni:

ritmi circadiani , la presenza di una luce artificiale durante il sonno può alterarli incidendo sul naturale orologio biologico dell'organismo;

, la presenza di una luce artificiale durante il sonno può alterarli incidendo sul naturale orologio biologico dell'organismo; pressione sanguigna , le variazioni del nostro orologio biologico possono influire su molte funzioni fisiologiche come la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca, una condizione che stressa il cuore;

, le variazioni del nostro orologio biologico possono influire su molte funzioni fisiologiche come la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca, una condizione che stressa il cuore; melatonina , il buio notturno stimola la produzione dell'ormone che regola il sonno favorendo un valido e benefico riposo;

, il buio notturno stimola la produzione dell'ormone che regola il sonno favorendo un valido e benefico riposo; stress e infiammazioni , dormire al buio favorisce un valido relax, in particolare per il sistema nervoso, prevenendo stress e infiammazioni che incidono sul benessere degli organi e del sistema cardiovascolare;

, dormire al buio favorisce un valido relax, in particolare per il sistema nervoso, prevenendo stress e infiammazioni che incidono sul benessere degli organi e del sistema cardiovascolare; diabete e insulina, la luce notturna può favorire una maggiore resistenza insulinica agendo negativamente sul metabolismo del glucosio. Questo potrebbe favorire la possibilità di sviluppare il diabete, con una serie di conseguenze quali l'aterosclerosi e la disfunzione endoteliale.

Lo studio, ecco in cosa consiste

Lo studio condotto in Inghilterra, Scozia e Galles, tra il 2013 e il 2016, ha coinvolto 88.905 partecipanti iscritti alla UK Biobank, che hanno indossato per una settimana dei sensori da polso. L'età media era di 62,4 anni e la partecipazione vedeva la presenza maggiore di donne, apri al 56,9%. Secondo i dati che ne sono emersi maggiore è l'esposizione notturna alla luce artificiale più alta risulta la possibilità di sviluppare una serie di problematiche cardiovascolari quali: malattia coronarica, infarto, insufficienza cardiaca, fibrillazione atriale e ictus.

La luce artificiale aumenta lo stress cerebrale e l'infiammazione arteriosa, una condizione negativa che rimane invariata anche escludendo tutti i fattori di rischio quali fumo, alcol, dieta sregolata, durata del sonno, livello di attività fisica, status socioeconomico e predisposizione genetica. E con un'incidenza maggiore per le donne che ne risulterebbero più colpite, mentre la fascia più giovane risulterebbe più sensibile nei confronti della fibrillazione atriale e dello scompenso cardiaco.

Risultati confermati anche un secondo studio presentato presso l'American Heart Association (AHA) Scientific Sessions 2025Trusted Source, a New Orleans in USA tra il 7 e il 10 di novembre ma non ancora pubblicato. La ricerca avrebbe seguito 446 persone tra il 2005 e il 2008, con un'età media di 55 anni e con una percentuale maggiore femminile, tutti sottoposti a PET/TC cerebrale presso il Massachusetts General Hospital di Boston. Gli studiosi hanno verificato le condizioni di luminosità nelle case dei partecipanti utilizzando i dati prodotti dal Visible Infrared Imaging Radiometer Suite Day/Night Band, a bordo del satellite Suomi National Polar-orbiting Partnership. Questo permetteva di identificare con maggiore accuratezza la luminosità dell'area di interesse.

Come creare un ambiente perfetto per un sonno ristoratore

Per preservare il benessere dell'organismo, della mente e in particolare quello del cuore, è fondamentale osservare con attenzione l'ambiente dedicato al sonno. Una valutazione indispensabile per eliminare le fonti di disturbo e stress, in favore di una stanza accogliente e utile per favorire un sonno riposante. Ecco qualche soluzione utile:

coprire le finestre , chiudendo le persiane o le tapparelle, oppure utilizzando tende e tendaggi anche esterni ed oscuranti;

, chiudendo le persiane o le tapparelle, oppure utilizzando tende e tendaggi anche esterni ed oscuranti; chiudere la porta e schermare gli spiragli di luce , così da eliminare l'eventuale presenza di luci esterne presenti nelle altre stanze. Ad esempio come quella di un lucernario nel bagno accanto alla camera da letto. Nel caso si può bloccare anche la parte inferiore della porta della stanza sistemandovi davanti un tessuto o un asciugamano arrotolato;

, così da eliminare l'eventuale presenza di luci esterne presenti nelle altre stanze. Ad esempio come quella di un lucernario nel bagno accanto alla camera da letto. Nel caso si può bloccare anche la parte inferiore della porta della stanza sistemandovi davanti un tessuto o un asciugamano arrotolato; coprire gli occhi , con l'impiego della classica mascherina notturna che risulta comoda e adattabile;

, con l'impiego della classica mascherina notturna che risulta comoda e adattabile; luce blu, quella classica di smartphone e tablet non solo incide sul sonno ma può favorire anche la formazione delle rughe. Per questo è bene spegnerli o spostarli in un'altra stanza.

Oscurare l'ambiente è un toccasana indispensabile per la cura del cuore, ma se non si può fare a meno di una luce notturna allora si può optare per una variante con sensori