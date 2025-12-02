Profumate e avvolgenti, 7 bevande golose e calde che ti scaldano in inverno

Con l'arrivo dei primi freddi di stagione cresce sempre più la voglia di stringere tra le mani una tazza fumante, ricolma della bevanda che più amiamo. Un rito rilassante, una pausa dalla frenesia del quotidiano, da assaporare comodamente seduti sulla poltrona o sul divano di casa. Magari avvolti in una morbida coperta, cullati da una musica rilassante e dalla luce soffusa di qualche candela o, meglio ancora, dal calore di un camino scoppiettante.

Assaporare una delizia calda e corroborante è l'ideale per gli over per riscaldare il corpo, ma è anche la soluzione perfetta per coccolare la mente e, magari, immettersi gradualmente nell'atmosfera delle festività. Un vero e proprio comfort food per il palato e per l'animo, da preparare facilmente. Per non sbagliare ecco 7 proposte davvero golose, da copiare e personalizzare a piacere.

Cioccolata calda, un evergreen

È la protagonista indiscussa delle serate invernali e del relax del dopo sciata sulla neve, si tratta della cioccolata calda: un grande classico delle bevande di stagione. Si prepara facilmente sciogliendo il cioccolato fondente a bagnomaria, quando sarà denso e vellutato si aggiungono lo zucchero e circa 15 grammi di amido di mais. Mescolando con la frusta si completa unendo il latte versato gradualmente, così da ottenere una bevanda densa e golosa. Per personalizzarla si può far bollire il latte con dei semini di vaniglia, da rimuovere prima di unirlo al resto, completando il tutto con della panna montata.

Caffè speziato alla cannella

Una preparazione facile e profumata, si tratta del caffè alla cannella che si realizza con la caffettiera o con l'apposita macchina. Basta versare l'acqua fino alla valvola, sistemare il filtro con il caffè macinato e la cannella in polvere. Si chiude la caffettiera e la si posiziona sul fuoco, fino a quando il caffé non sarà pronto. Servite caldo con una spolverata di panna montata a piacere.

Cappuccino

Una bevanda iconica, amata in tutto il mondo, si tratta del cappuccino e che si può realizzare facilmente anche a casa. Con l'impiego della macchina del caffè, comprensiva di lancia a vapore, oppure manualmente seguendo ogni passaggio con attenzione. Basta versare il latte nel pentolino e scaldarlo, senza farlo bollire, per poi travasarlo in un bicchiere alto e stretto e trattarlo con la frusta elettrica. In alternativa si può montare con l'aiuto del frullatore a immersione o con lo sbattitore per il latte, fino a ottenere una schiuma densa e corposa. Nel frattempo si prepara il caffè con la caffettiera, si versa in una tazza grande e si completa versando la schiuma di latte, rifinendo il tutto con una spolverata di cacao in polvere o cannella.

Vin brulé

Il vin brulè è la bevanda classica da sorseggiare mentre si ammirano le bancarelle dei mercatini natalizi. Si prepara in pochi attimi, basta versare in una pentola capiente del vino rosso con lo zucchero, la scorza lavata di alcuni agrumi (arance, mandarini). Si completa unendo la frutta a pezzi, ad esempio mele, arance, limoni, rifinendo con le spezie quali cannella, chiodi di garofano, un pizzico di noce mosacata e anice stellato. Si accende la fiamma e si porta a ebollizione, per circa 5 minuti così che lo zucchero si sciolga. Poi si lascia riposare qualche minuto e si serve caldo.

Golden milk

Ricco di benefici per la salute ecco il golden milk, a base di curcuma e perfetto per rinforzare le difese immunitarie, contrastare i radicali liberi e per ridurre le infiammazioni. Per prepararlo è necessario realizzare prima la pasta di curcuma, versando dell'acqua in un pentolino con un pizzico di pepe nero in polvere, e si porta a ebollizzione. Si spegne, si aggiunge la curcuma in polvere e si mescola ripetutamente fino a creare una pasta densa e granulosa, che potretete conservare in un barattolo sterilizzato. Per il golden milk versate il latte vegetale in un pentolino, fatelo bollire e aggiungete un cucchiaio di pasta di curcuma, mescolando e aromatizzando con dello sciroppo d'agave o del miele. Potete versarlo in una tazza e gustarlo, oppure in un barattolo che chiuderete con un tappo per poi scuoterlo con vigore così da mixare il tutto alla perfezione, creando anche una morbida schiuma.

Tisana mela e cannella

Una ricetta facilissma ma benefica, basta sbucciare una mela tenendo la parte la buccia lavata alla perfezione. In un pentolino versate dell'acqua e appena inizia a bollire unite la buccia, qualche fetta di zenzero fresco e una stecca di cannella. Spegnete dopo circa 5 minuti, lasciate in infusione per 10 minuti e servite la tisana calda.

Latte di mandorla caldo aromatizzato

Una vera coccola serale da personalizzare a piacere, si tratta del latte di mandorla aromatizzato. Basta scaldare il latte in un pentolino con l'aggiunta di un baccello di vaniglia, precedentemente inciso così da liberare anche i semini. Si porta a ebollizione, per poi spegnere e lasciare in infusione per 15 minuti. Per servirlo si filtra, così da versare solo il latte in una tazza completando il tutto con una spolverata di cannella e un pizzico di cacao in polvere.

