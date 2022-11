Acerola, la ciliegia tropicale che rafforza il sistema immunitario

L’acerola è il frutto di una pianta chiamata Malpighia emarginata originaria dell’America centro-meridionale e della zona tropicale delle Antille.

La forma e il colore lo rendono molto simile alla ciliegia tanto da essere denominata “ciliegia delle Barbados o del Brasile”. Dal sapore acidulo il suo interno ricorda un po’ quello del mandarino in quanto è a spicchi di colore rosso-arancio.

Tutti i benefici dell’acerola

Negli ultimi anni l’acerola è diventata un frutto di grande consumo anche in Europa. Ad esso si riconoscono preziose proprietà antibatteriche e antiossidanti. Gode di un contenuto di vitamina C superiore rispetto a quello dell’arancia e del kiwi. Ecco perché è un frutto il cui consumo si consiglia soprattutto durante i mesi freddi al fine di rafforzare il sistema immunitario dall’attacco di virus e batteri.

È ricca di vitamine del gruppo B, provitamina A e vari sali minerali tra cui ferro, calcio, fosforo, potassio, magnesio. Scopriamo insieme quali sono i suoi principali benefici per la salute del nostro organismo:

previene l’influenza stagionale: ricca di vitamina C in grado di elevare le difese immunitarie durante la stagione invernale. Già nell’Antichità veniva usata per alleviare i sintomi influenzali come mal di gola, raffreddore , dolori articolari e muscolari;

, dolori articolari e muscolari; azione anti- aging: fonte di sostanze antiossidanti soprattutto bioflavonoidi che sono in grado di contrastare la formazione dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare. Ottimo rimedio per prevenire la formazione delle rughe e mantenere la pelle elastica e giovane, più a lungo;

responsabili dell’invecchiamento cellulare. Ottimo rimedio per prevenire la formazione delle rughe e mantenere la pelle elastica e giovane, più a lungo; alleato della salute visiva: il suo contenuto di vitamina A aiuta a prevenire le malattie degenerative della retina e la formazione di cataratta . È un integratore che migliora la visione notturna soprattutto per in caso di miopia;

. È un integratore che migliora la visione notturna soprattutto per in caso di miopia; previene le malattie cardiovascolari: svolge un’azione da vasodilatatore in grado di mantenere elastiche le pareti venose e arteriose prevenendo la formazione del colesterolo cattivo responsabile di malattie degenerative come l’ aterosclerosi ;

; rimedio contro l’anemia: questo frutto è in grado di stimolare la produzione di acido folico che di assorbe efficacemente il ferro in modo da contrastare l’anemia;

in modo da contrastare l’anemia; regolarizza l’attività intestinale: fonte di fibre che aiutano l’organismo a depurarsi da tossine e scorie in eccesso in modo da alleviare problemi intestinali come la stipsi;

come la stipsi; stimola il metabolismo: aiuta a non sentirsi appesantiti e gonfi perché il suo contenuto di vitamine del complesso B è un valido e prezioso aiuto per stimolare l’attività metabolica impedendo l’accumulo di grassi e l’aumento del peso. Utile per chi ha difficoltà a dimagrire.

Usi e controindicazioni

L’acerola si trova in commercio sotto forma di integratori, polvere e tisane. È anche possibile trovarla in forma di succo multivitaminico. Il succo fresco di questo frutto lo si trova solo nei Paesi di coltivazione della pianta. In Italia infatti è possibile trovarlo non fresco ma estratto dal frutto e successivamente pastorizzato e imbottigliato nei paesi tropicali di origine.

È un frutto che non presenta particolari controindicazioni. Può essere consumato sia dagli adulti che dai bambini. Il suo consumo però è da limitare se si soffre di calcoli renali a causa dell’alto contenuto di vitamina C che favorisce l’accumulo di ossalati. Potrebbe provocare acidità di stomaco. Di fatti è sconsigliata a chi soffre di problemi gastrointestinali e reflusso gastroesofageo.