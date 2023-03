Cistite: cos'è, le cause e i rimedi naturali

La cistite è un'infiammazione della parete della vescica, spesso causata da un'infezione del tratto urinario. La maggior parte dei casi di infezione sono causati da batteri nell'intestino.

Colpisce più spesso le donne, dalla giovane età alla maturità, a seconda di diversi fattori scatenanti. Se non trattata adeguatamente, tende a cronicizzare.

I sintomi

Bisogno urgente e irrefrenabile di urinare

Minzione dolorosa e "gocciolante"

Bruciore persistente

Sensazione di vescica pesante

Sensazione di incompleto svuotamento della vescica

Urina torbida e maleodorante

Dolore e crampi nell'addome inferiore

A volte sangue nelle urine

Le cause

Nella maggior parte dei casi, la cistite deriva da un'infezione delle vie urinarie causata dalla presenza di batteri intestinali (Escherichia Coli, Klebsiella, Shigella, Salmonella, Proteus Mirabilis, ecc.) In generale, questi batteri risalgono dai genitali esterni alla vescica attraverso l'uretra, il condotto da cui fuoriesce l'urina. In altri casi, i batteri raggiungono la vescica attraverso i reni o attraverso il flusso sanguigno. Una volta che i batteri hanno invaso la vescica, si riproducono a danno della parete vescicale.

Come prevenirla

Rimanere idratato per favorire la diuresi

Ridurre cibi infiammatori come zuccheri, grassi saturi, bevande gassate, salumi, cibi fritti, salse, cibi piccanti, caffeina o teina

Fare attenzione alla regolarità intestinale

Non trattenere l'urina troppo a lungo

Usare biancheria intima di cotone

Praticare un'igiene intima delicata, evitando detergenti aggressivi

Utilizzare sempre asciugamani personali e disinfettarli ad alta temperatura

I rimedi naturali

Mirtillo rosso

Sottoforma di succo o capsule, riduce la frequenza di recidiva delle infezioni del tratto urinario. Assumere una capsula al mattino e una capsula alla sera, con un abbondante bicchiere d'acqua (200 ml). Ben noto per i suoi effetti benefici in caso di infezioni delle vie urinarie, il succo di mirtillo rosso è particolarmente ricco di vitamina C e antiossidanti, che aiutano a combattere i radicali liberi e ad alleviare le infezioni delle vie urinarie.

Macerato glicerico di germogli di mirtillo rosso

Poche gocce in un bicchiere d'acqua da assumere mattina e sera per 1 mese. Il mirtillo rosso è una pianta che ama i terreni acidi e cresce in ambienti degradati. Pianta a orientamento femminile, è particolarmente indicata nell'invecchiamento precoce dei tessuti e nei problemi di infezione urinaria. Attenzione, il macerato glicerico delle gemme di mirtillo rosso è sconsigliato in caso di tumori ormone-dipendenti o nelle donne in gravidanza.

Impacco di argilla verde

Per la preparazione mescolare 2-3 cucchiai di argilla con un po' di acqua minerale. Lasciare riposare per qualche minuto, quindi mescolare con una spatola di legno fino ad ottenere una pasta omogenea e liscia. L'impasto è pronto. Stendere uno spessore di circa due cm intorno alla zona dolorante e lasciare in posa per 10 minuti. L'argilla prende vita a contatto con l'acqua: per preservarne le virtù, basta inumidire l'impasto quanto basta.

Un tè di fiori di ibisco per la circolazione

Preparare un infuso di 1,5 grammi di fiori di ibisco al giorno. Ciò consente un'azione circolatoria per la vescica. Per la preparazione, infondere da 1 a 2 cucchiaini di Hibiscus per tazza per 4-10 minuti. L'acqua diventa rapidamente rosso rubino. Si può bere subito o lasciarlo raffreddare. Il sapore dell'infuso è aspro. Si può fare una preparazione il giorno prima: 2 cucchiai in una bottiglia d'acqua, lasciar raffreddare durante la notte poi filtrare.

Aromaterapia: quali oli essenziali contro la cistite?

Sono possibili diversi oli essenziali e i trattamenti possono assumere diverse forme:

applicare da tre a cinque volte al giorno alcune gocce di olio essenziale di lavanda o lavandin direttamente sull'infiammazione e dopo ogni minzione.

come trattamento interno, applicare 1 goccia di olio essenziale di sandalo, tre volte al giorno. Prendere 1 cucchiaino di idrolato di finocchio o sambuco in un bicchiere d'acqua ogni due ore per uno o due giorni.

fare una dieta idrica bevendo tisane diuretiche e depurative (miscela di gambo di ciliegia, sambuco con salvia) o 3-4 cucchiai di idrolato di ginepro o salvia o sambuco in due litri d'acqua al giorno.

Massaggio con olio essenziale dell'albero del tè

Un'altra soluzione è quella di massaggiare la zona del basso addome più volte al giorno, applicando una tensione progressiva, la regola del non dolore è importante. Questo riduce la durata dell'infezione e lenisce il dolore. Per la preparazione versare 2 gocce su un terreno neutro (miele o olio vegetale). Si possono eseguire questi massaggi 3 volte al giorno.