Clementine: proprietà e benefici per la salute

Le clementine sono piccoli e gustosi agrumi, immancabili sulle nostre tavole durante la stagione invernale. Si tratta di un incrocio tra l’arancia amara e il mandarino: il nome deriva dal francese clèmentine, dallo scopritore Clèment Rodier, che individuò la loro pianta nel lontano 1892 durante una missione in Algeria. La pianta è oggi coltivata nel Sud Italia, in Spagna, in Tunisia e in Marocco.

Dal sapore dolce e delicato, sono ideali per uno spuntino salutare. Spesso vengono confuse con i mandarini: si differenziano da quest’ultimi perché risultano più piccole e più rotonde. La buccia delle clementine è inoltre più sottile e la sua polpa, oltre a essere più dolce del mandarino, risulta priva di semi. Ricche di vitamina C, aiutano a rafforzare efficacemente il sistema immunitario.

Quali sono i benefici delle clementine

I nutrizionisti consigliano di consumare due porzioni di clementine al giorno per fare il pieno di vitamina C e altre sostanze nutritive preziose, utili per affrontare la giornata. Questi agrumi infatti sono una fonte di energia immediata e offrono anche un buon apporto di sali minerali, come potassio, calcio, magnesio, ferro, calcio, fosforo. Ma quali sono i benefici per la salute offerti dalle clementine, soprattutto durante la stagione invernale?

Salute del cuore : questi agrumi sono fonti di un prezioso antiossidante, chiamato esperidiana. La sostanza è in grado di rendere più elastiche e impermeabili le pareti di vene e arterie, in modo da contrastare gli effetti dell'accumulo di colesterolo cattivo che, a lungo andare, può degenerare in malattie come l’arteriosclerosi;

: questi agrumi sono fonti di un prezioso antiossidante, chiamato esperidiana. La sostanza è in grado di rendere più elastiche e impermeabili le pareti di vene e arterie, in modo da contrastare gli effetti dell'accumulo di che, a lungo andare, può degenerare in malattie come l’arteriosclerosi; Azione anti-aging : l'alto contenuto di antiossidanti contrasta la formazione di radicali liberi, i responsabili dell’ invecchiamento cellulare . Di conseguenza la pelle risulta più elastica e giovane;

: l'alto contenuto di antiossidanti contrasta la formazione di radicali liberi, i responsabili dell’ . Di conseguenza la pelle risulta più elastica e giovane; Sistema immunitario : l'apporto di vitamina C aiuta l'organismo a contrastare l'azione di virus e batteri, in particolare quelli tipici della stagione invernale, responsabili di disturbi come raffreddore, mal di gola e influenza;

: l'apporto di vitamina C aiuta l'organismo a contrastare l'azione di virus e batteri, in particolare quelli tipici della stagione invernale, responsabili di disturbi come raffreddore, mal di gola e influenza; Attività intestinale : ricche di fibre, le clementine prevengono e contrastano efficacemente la stitichezza cronica;

: ricche di fibre, le clementine prevengono e contrastano efficacemente la stitichezza cronica; Osteoporosi : il loro contenuto di calcio contribuisce a rendere più forti denti e ossa;

: il loro contenuto di calcio contribuisce a rendere più forti denti e ossa; Salute mentale: tra i loro preziosi antiossidanti vi è la narirutina, che aiuta a prevenire malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer.

Usi e controindicazioni delle clementine

Le clementine, oltre a costituire uno spuntino ideale da consumare a metà giornata, sono molto versatili e possono essere utilizzate per spremute e gustose marmellate. Sono l’ingrediente di molti dolci prelibati, spesso abbinati al cioccolato. Ancora, questi agrumi sono anche scelti per la preparazione di insalate miste. Dalle clementine si ricava un olio essenziale molto usato in aromaterapia per il suo effetto rilassante, in grado di calmare lo stress e gli stati di ansia, nonché di conciliare il sonno.

Solitamente il consumo delle clementine non comporta particolari controindicazioni. A causa però della loro alta componente di acidità, sono sconsigliate a chi soffre di gastrite, reflusso gastroesofageo e alle donne in gravidanza.