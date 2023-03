Menopausa, gli 8 sintomi più comuni

La menopausa è un momento importante di passaggio nella vita di ogni donna che segna la conclusione della fase fertile. È un periodo di cambiamento fisiologico che si manifesta attraverso una serie di sintomi legati agli equilibri ormonali, e che coincide con l'interruzione graduale e poi definitiva del flusso mestruale.

Per comprendere la menopausa è importante riconoscere le tre fasi principali ma, in particolare, tutti i sintomi che la caratterizzano. Una necessità fondamentale per poter intervenire in modo corretto, supportando questo momento con gli strumenti e le cure più adatte per il benessere personale. Scopriamo cos'è la menopausa e quali i sintomi.

Menopausa, di cosa si tratta

Quando si parla di menopausa si fa riferimento a una fase specifica nella vita di ogni donna, che coincide con il passaggio dalla fase fertile legata alla presenza delle mestruazioni alla conclusione della stessa. È un momento fondamentale di transito che determina anche un numero importante di cambiamenti di tipo fisiologico oltre che mentale, con sintomi che è importante riconoscere. Non è una malattia ma un periodo che si manifesta attraverso una serie di alterazioni del ciclo mestruale, con la cessazione dell'attività delle ovaie e della produzione di estrogeno e progesterone.

È un percorso che si sviluppa in modo graduale ma caratterizzato da tre fasi fondamentali. Scopriamole insieme.

Perimenopausa : è il periodo che anticipa la menopausa stessa e può durare anni, ed è caratterizzato da un'oscillazione costante degli estrogenici e progestinici e con irregolarità legata alle mestruazioni. Queste ultime possono risultare maggiormente ravvicinate o più distanziate nel tempo, maggiormente abbondanti oppure più scarse.

: è il periodo che anticipa la menopausa stessa e può durare anni, ed è caratterizzato da un'oscillazione costante degli estrogenici e progestinici e con irregolarità legata alle mestruazioni. Queste ultime possono risultare maggiormente ravvicinate o più distanziate nel tempo, maggiormente abbondanti oppure più scarse. Menopausa o transizione : coincide con il periodo di passaggio verso la menopausa, ovvero verso l'ultimo ciclo mestruale. Una fase di transizione e che può durare anche anni, con sintomi più presenti e maggiormente fastidiosi.

: coincide con il periodo di passaggio verso la menopausa, ovvero verso l'ultimo ciclo mestruale. Una fase di transizione e che può durare anche anni, con sintomi più presenti e maggiormente fastidiosi. Post menopausa: avviene dodici mesi dopo l'ultimo ciclo mestruale, con i relativi assestamenti fisiologici e ormonali del corpo.

Le tempistiche spesso sono soggettive e condizionate da molti fattori, come ad esempio le abitudini legate al fumo, all'alimentazione, allo stile di vita solo per citarne alcune. In generale la menopausa si verifica tra i 45 e 55 anni di età, con episodi di menopausa precoce intorno ai 40 anni, meglio indicata come insufficienza ovarica prematura o insufficienza ovarica primaria. O al contrario può manifestarsi anche dopo i 55 anni ed è nota come menopausa tardiva.

Menopausa, gli 8 sintomi da non sottovalutare

La sintomatologia legata alla menopausa può palesarsi con intensità differente, sia leggera che modesta o fortemente fastidiosa. Anche la tempista può variare, passando dai 6 massimo 12 mesi fino ai 10 anni, per questo è importante intercettare per tempo i sintomi. Ecco gli 8 più importanti.

Irregolarità mestruale : il segnale più evidente legato alla produzione ovarica di ormoni che favorisce un ciclo mestruale con tempistiche differenti, troppo ravvicinate oppure più dilatate nel tempo, con dolori al seno, flussi abbondanti oppure scarsi, con pause tra un ciclo e l'altro fino alla definitiva scomparsa.

: il segnale più evidente legato alla produzione ovarica di ormoni che favorisce un con tempistiche differenti, troppo ravvicinate oppure più dilatate nel tempo, con dolori al seno, flussi abbondanti oppure scarsi, con pause tra un ciclo e l'altro fino alla definitiva scomparsa. Vampate di calore con sudorazione notturna : gli sbalzi ormonali hanno ricadute sulle temperature corporee interne che producono un aumento del calore noto come vampata . Una condizione che si manifesta anche con sudorazione eccessiva, in particolare durante il riposo notturno.

: gli sbalzi ormonali hanno ricadute sulle temperature corporee interne che producono un aumento del calore noto come . Una condizione che si manifesta anche con sudorazione eccessiva, in particolare durante il riposo notturno. Sbalzi d'umore e disturbi del sonno : gli sbalzi ormonali condizionano anche l'umore favorendo un aumento dell'irritabilità, dell'inquietudine personale, del nervosismo ma anche del malumore, della depressione e della voglia di piangere. In contemporanea il sonno diventa più irregolare e disturbato, spesso alterato dalle vampate notturne e da un riposo più nervoso e leggero.

: gli sbalzi ormonali condizionano anche l'umore favorendo un aumento dell'irritabilità, dell'inquietudine personale, del nervosismo ma anche del malumore, della depressione e della voglia di piangere. In contemporanea il sonno diventa più irregolare e disturbato, spesso alterato dalle vampate notturne e da un riposo più nervoso e leggero. Peso : gli squilibri ormonali incidono anche sul lavoro del metabolismo, che risulta più lento tanto da favorire un aumento di peso che agevola un accumulo localizzato del grasso, come ad esempio nella zona del girovita.

: gli squilibri ormonali incidono anche sul lavoro del metabolismo, che risulta più lento tanto da favorire un aumento di peso che agevola un accumulo localizzato del grasso, come ad esempio nella zona del girovita. Dolori articolari : i cicli ormonali curano anche il benessere delle ossa e, venendo meno, si ha un aumento della loro fragilità e anche dei dolori articolari.

: i cicli ormonali curano anche il benessere delle e, venendo meno, si ha un aumento della loro fragilità e anche dei dolori articolari. Secchezza intima, della cute e capelli più fragili : gli squilibri ormonali ricadono anche sul benessere dei capelli, sulla tonicità della cute e delle mucose come occhi, bocca e zona intima. La riduzione della lubrificazione naturale rende le pareti vaginali più fagil, delicate e asciutte con un aumento del fastidio, del prurito e anche del dolore durante i rapporti (dispaurenia).

: gli squilibri ormonali ricadono anche sul benessere dei capelli, sulla tonicità della cute e delle mucose come occhi, bocca e zona intima. La riduzione della lubrificazione naturale rende le pareti vaginali più fagil, delicate e asciutte con un aumento del fastidio, del prurito e anche del dolore durante i rapporti (dispaurenia). Vie urinarie : il rivestimento dell'uretra si assottiglia con relativo accorciamento dell'organo, una condizione che può favorire infezioni. Con la menopausa aumenta l'urgenza legata alla minzione e, a volte, anche di piccole perdite.

: il rivestimento dell'uretra si assottiglia con relativo accorciamento dell'organo, una condizione che può favorire infezioni. Con la menopausa aumenta l'urgenza legata alla minzione e, a volte, anche di piccole perdite. Calo del desiderio: può presentarsi con l'avvento della menopausa, come conseguenza degli stravolgimenti ormonali. In particolare è avvertita come fase di cambiamento più dal punto di vista psicologico che fisico.

Tutti i rimedi più utili

Per gestire la menopausa in modo corretto è importante effettuare controlli di routine dal ginecologo di fiducia che potrà consigliare le terapie più adatte, introducendo la donna in modo graduale all'interno di questo momento così delicato. Inoltre il medico potrà consigliare esami specifici per monitorare il benessere delle ossa e del sistema cardiocircolatorio. In supporto a questa fase occorre seguire un regime dietetico sano e benefico, preferendo cibi integrali, pochi grassi e zuccheri, accompagnando il tutto con una maggiore idratazione. È consigliato del sano movimento anche all'aria aperta, per un migliore assorbimento della vitamina D. Il medico potrà suggerire l'assunzione di prodotti naturali utili a ridurre gli effetti fastidiosi dati dalle vampate di calore, a partire dalle tisane fino agli integratori e consigliare una terapia ormonale sostitutiva, creata in base alle singole necessità anche con prodotti di origine naturale. Utili anche le creme, i lavaggi e i lubrificanti per migliorare il benessere intimo. Fondamentali inoltre i controlli periodici con mammografie ed ecografie del seno.