Dolori intercostali, cause e rimedi naturali

I dolori intercostali sono uno dei problemi più ricorrenti durante la stagione fredda.

Colpiscono quando meno ce lo aspettiamo e destano tanta preoccupazione perché spesso sono confusi con problemi più seri come i sintomi di un infarto che minaccia la salute del nostro cuore.

Quali sono le cause dei dolori intercostali

Si manifestano sotto forma di fitte improvvise all’altezza delle costole e del torace. La sua origine è svariata. Di fatto il dolore acuto attraverso il quale si manifestano può provenire dalle ossa, dallo stomaco, dai polmoni o addirittura dallo stomaco. Le cause variano a seconda della circostanza in cui si presenta e scatena il sintomo stesso. Si verificano spesso dopo aver compiuto uno sforzo fisico eccessivo, dopo aver preso freddo a causa di repentini sbalzi di temperatura o dopo aver mangiato. Potrebbero essere anche causati da un disturbo alle vie respiratorie in seguito a polmonite, pleurite o tosse persistente.

Alcune volte si verificano prima di avere la febbre o l’influenza stagionale. Questi dolori fastidiosi possono essere scatenati anche a causa di un disturbo gastrico ricorrente, noto come il reflusso gastroesofageo che è spesso accompagnato da un fastidioso dolore toracico e che si manifesta solitamente dopo aver consumato i pasti o nelle ore serali.

Cosa fare in caso di dolori intercostali

In caso di dolori intercostali il primo consiglio è quello di capire prima di tutto l’origine del problema. Gli esperti consigliano dopo una fitta dolorosa e le loro prime manifestazioni di non sottovalutare il problema. Quindi bisogna prima di tutto evitare di fare sforzi fisici e stare al riposo il più possibile.

Se dovessero diventare persistenti e difficili da gestire il medico curante sarà costretto a prescrivere degli antinfiammatori e antidolorifici per lenire il dolore e l’infiammazione locale. Se la causa è una contrattura muscolare dovuta d’un colpo di freddo o ad uno sforzo eccessivo molto utili sono i massaggi.

Tra i rimedi naturali più diffusi e dall’indubbia efficacia vi è l’artiglio del diavolo, noto per le sue proprietà analgesiche e antinfiammatorie. In questi casi è prezioso sia sotto forma di pomata che di gocce da applicare grazie a massaggi leggeri e da ripetere almeno due o tre volte al giorno. Tra gli altri unguenti di origine naturale molto efficaci vi è l’olio di arnica che in questi casi aiuta ad alleviare il dolore al torace provocato dalle fitte.

In particolare il massaggio da effettuare nella zona toracica deve essere operato con una certa delicatezza senza effettuare inutili e fastidiose pressioni. Va effettuato fino a quando la pomata o l’unguento non viene assorbito completamente. Uno dei rimedi della nonna molto diffusi per risolvere questo problema quando però è legato a particolari disturbi gastrici è quello di preparare una soluzione di limone e bicarbonato. Fa tanto bene stare al caldo e quindi usare la borsa dell’acqua calda da tenere sulla zona toracica.