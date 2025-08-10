Eritema solare: dieci ingredienti naturali per un sollievo immediato

Sebbene i benefici derivanti dall'esposizione al sole siano numerosi (si pensi, ad esempio, alla produzione di vitamina D) è opportuno tenere a mente che esistono anche degli effetti negativi. Tra questi il più diffuso è sicuramente l'eritema solare, ovvero un'infiammazione della pelle la cui gravità è variabile.

Si può infatti sperimentare una semplice scottatura (in questo caso il disturbo interessa solo gli strati più superficiali della cute), ma si possono fare i conti anche con delle vere e proprie ustioni di primo e di secondo grado.

Prevenire l'eritema solare è sempre meglio che curarlo. I danni a lungo termine variano dalla formazione di antiestetiche macchie cutanee, alla tanto temuta diagnosi di melanoma. Ma quando compaiono rossore, prurito, vescicole e bruciore cosa bisogna fare? Scopriamo insieme quali sono i rimedi naturali in grado di garantire un sollievo immediato.

Le cause e i fattori di rischio dell'eritema solare

L'eritema solare è la conseguenza di una sovraesposizione ai raggi ultravioletti (UV) di lunghezza d'onda compresa tra i 280 e i 320 nm. L'azione aggressiva delle radiazioni provoca un incremento dell'afflusso di sangue nelle zone foto-esposte, facilitando in questo modo il rilascio di citochine e di mediatori dell'infiammazione.

L'istamina, assieme ad altre molecole, determinano una vasodilatazione periferica e un aumento della permeabilità dei capillari. Sono proprio queste due reazioni ad essere responsabili dell'infiammazione e dei sintomi ad essa correlati.

Uno dei principali fattori di rischio dell'eritema solare è legato al fototipo, ossia alla classificazione dermatologica che suddivide i soggetti in base alla quantità di melanina presente nella cute. Ad essere maggiormente interessato dalla flogosi è il fototipo 1 (individui con carnagione, occhi e capelli molto chiari).

Attenzione anche all'esposizione al sole nelle ore meno indicate, cioè tra le 10 e le 16, soprattutto se ci si trova nei pressi di superfici riflettenti la luce come acqua, sabbia e neve e al mancato utilizzo di una protezione solare con SPF adeguato. Bisogna ricordare che i pericoli raddoppiano per i bambini e per gli anziani.

I sintomi e le conseguenze dell'eritema solare

Generalmente dopo una o ventiquattro ore dall'esposizione compaiono i primi sintomi dell'eritema solare. La pelle appare arrossata, calda e pruriginosa. La parte colpita, oltre al dolore, può essere soggetta a secchezza e ad una spiacevole sensazione di calore. Nei casi più gravi si manifestano anche bolle, vescicole, desquamazione e gonfiore.

Quando l'area interessata è molto ampia la sintomatologia diventa simile a quella di un'ustione. Include, infatti, malessere generale, febbre, mal di testa, vertigini e debolezza.

Le possibili complicanze immediate del disturbo sono le infezioni cutanee secondarie e le eruzioni miliariformi. Nel tempo, anche un solo episodio di eritema solare, favorisce l'invecchiamento della pelle e aumenta il rischio di sviluppare tumori cutanei.

I rimedi naturali per l'eritema solare

Se i sintomi dell'eritema solare non sono particolarmente gravi, è possibile ricorrere ad alcuni rimedi naturali la cui efficacia è stata comprovata. Uno dei metodi più antichi consiste nell'effettuare due volte al giorno degli impacchi di acqua e amido. Quest'ultimo, contenuto anche nelle patate che possono essere adagiate tagliate a fettine sulla zona interessata, ha un effetto lenitivo e calma l'infiammazione.

Il gel di aloe vera è particolarmente utile nel donare sollievo e freschezza in caso di bruciore intenso. Le creme a base di arnica e di calendula sono consigliate per le loro proprietà emollienti, soprattutto se la pelle si presenta secca e desquamata.

Per evitare il pericolo di possibili sovrainfezioni si può ricorrere all'olio di calendula, di menta e di eucalipto. Non dimentichiamo, infine, i benefici astringenti dell'amamelide che contrastano infiammazione e gonfiore e le innumerevoli virtù della camomilla. Dopo aver raffreddato l'infuso, lo si applica direttamente sulla cute danneggiata più volte al giorno.

Prevenire l'eritema solare

Come sempre la prevenzione è la cura migliore. Per scongiurare il rischio di eritema solare è bene rispettare alcune semplici regole:

Utilizzare creme solari con un fattore protettivo alto

con un fattore protettivo alto Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde , ossia tra le 10 e le 16

, ossia tra le 10 e le 16 Abituare la pelle in maniera graduale con periodi di esposizioni brevi

con periodi di esposizioni brevi Preparare la cute in anticipo con una dieta ricca di alimenti contenenti vitamina A, vitamina C, vitamina E.

