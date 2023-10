Olio di fegato di merluzzo, proprietà e benefici

Un tempo, soprattutto in periodi di guerra, si credeva che questo rimedio fosse una manna contro il rachitismo e pertanto veniva ampiamente somministrato ai bambini con grande disappunto degli stessi che non ne apprezzavano il sapore non proprio gradevole. Stiamo parlando dell'olio di fegato di merluzzo che viene estratto dall'organo epatico di pesci appartenenti al genere Gadus e presenti negli oceani Atlantico e Pacifico.

Attualmente la scienza ha confermato i suoi innumerevoli benefici, in particolare l'attenzione è stata focalizzata sulla notevole quantità di acidi grassi polinsaturi (PUFA) in esso presenti. Tra questi spiccano i tanto osannati omega 3 (acido alfa-linolenico, acido eicosapentaenoico, acido docosaesaenoico). Ma quali altre proprietà possiede l'olio di fegato di merluzzo? Scopriamolo insieme.

Olio di fegato di merluzzo, un po' di storia

Nel 1800 la rivoluzione industriale portò con sé un notevole incremento dei casi di rachitismo, una patologia tipica dell'età pediatrica caratterizzata da un difetto della mineralizzazione ossea che si manifesta con deformità e fratture. A causarla è la carenza di vitamina D per malnutrizione o per insufficiente esposizione ai raggi solari.

Il farmacista norvegese Peter Möller intuì le potenzialità dell'olio di fegato di merluzzo e pertanto nel 1850 inventò un metodo di estrazione. Una volta triturato il prodotto, ad esso si aggiungeva l'acqua al fine di creare un impasto. Questo veniva fatto bollire, per poi essere scremato e purificato una volta che l'olio veniva a galla.

Al giorno d'oggi si applicano anche altre modalità di estrazione, tra cui quella a pressione, la cottura a pressione e il processo di flottazione a freddo. In questo modo si ottiene un prodotto puro e pronto per essere commercializzato sia in forma liquida che sotto forma di capsule.

Le proprietà dell'olio di fegato di merluzzo

È stato dimostrato che un cucchiaio di olio di fegato di merluzzo è in grado di ricoprire l'intero fabbisogno giornaliero di vitamina D e il 31% del fabbisogno di vitamina A. Nella quantità giornaliera raccomandata pari a 10 ml sono presenti sostanze molto importanti per il corretto funzionamento dell'organismo:

Vitamina A ;

; Vitamina D ;

; Vitamina E ;

; Iodio ;

; Acidi grassi essenziali ;

; Lipidi.

I benefici dell'olio di fegato di merluzzo

L'olio di fegato di merluzzo è un vero e proprio alleato del benessere delle ossa e non solo. Innumerevoli sono i suoi benefici. Esso infatti:

Protegge la vista : merito della vitamina A. In particolare è stato dimostrato che l'olio è in grado di ridurre il rischio di sviluppare il glaucoma ;

: merito della vitamina A. In particolare è stato dimostrato che l'olio è in grado di ridurre il rischio di sviluppare il ; Rinforza le ossa : la vitamina D presente in notevole quantità viene assorbita facilmente dall'intestino. La sua somministrazione è particolarmente indicata ai soggetti che soffrono di artrosi e di osteoporosi e alle donne in menopausa;

: la vitamina D presente in notevole quantità viene assorbita facilmente dall'intestino. La sua somministrazione è particolarmente indicata ai soggetti che soffrono di artrosi e di osteoporosi e alle donne in menopausa; Rafforza il sistema immunitario : ciò è possibile grazie allo iodio. Il consumo è consigliato soprattutto durante la stagione invernale quando si è più soggetti a malanni di varia natura;

: ciò è possibile grazie allo iodio. Il consumo è consigliato soprattutto durante la stagione invernale quando si è più soggetti a malanni di varia natura; Ha un'azione antinfiammatoria e antidolorifica : gli effetti degli omega 3 EPA e DHA sono stati dimostrati soprattutto in pazienti affetti da artrite reumatoide. Gli stessi inoltre proteggono dalla malattie cardiovascolari;

: gli effetti degli omega 3 EPA e DHA sono stati dimostrati soprattutto in pazienti affetti da artrite reumatoide. Gli stessi inoltre proteggono dalla malattie cardiovascolari; Rassoda la pelle: il connubio omega 3 e vitamina A è un elisir di giovinezza poiché attenua le rughe e ne riduce la formazione.

Gli effetti collaterali dell'olio di fegato di merluzzo

Il consumo di olio di fegato di merluzzo è sconsigliato alle donne incinte e agli individui che assumono farmaci anticoagulanti, ipoglicemizzanti e antinfiammatori non steroidei. Generalmente ben tollerato, a dosi eccessive può causare alcuni effetti collaterali tra cui: