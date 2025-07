Rallentare la ricrescita dei peli: 5 rimedi naturali che funzionano

Peli in ricrescita, un vero e proprio cruccio durante la bella stagione, quando si fa impellente la voglia di indossare abiti leggeri e costumi da bagno. E per mostrare la propria pelle morbida e setosa ci si affida a diversi metodi di depilazione: dalla crema depilatoria alla ceretta, passando per il rasoio, l'epilazione elettrica e il ben più definitivo laser.

Ma trascorsa la tempistica legata alla durata della pratica prescelta ci si scontra con la problematica dei peli in ricrescita, una presenza fastidiosa e accentuata dall'esposizione solare. Contrastare o rallentare questa crescita è possibile, basta mettere in pratica questi 5 rimedi naturali validi e davvero efficaci.

Crescita dei peli, cosa bisogna sapere

Non sarà passato inosservato il fatto che, durante la stagione estiva, i peli tendono a crescere più velocemente. Una condizione che non desta scompiglio nelle persone che non si fanno cruccio della loro presenza, e preferiscono sfoggiarli senza problemi. Al contrario, chi ama la pelle liscia, si trovare a fare i conti con una ricrescita dalla tempistica molto più rapida. A favorire il tutto è proprio la bella stagione, in particolare i raggi solari che agiscono sul ciclo circadiano responsabile della gestione dei processi biologici. Una maggiore esposizione solare aumenta il lavoro dell'ipotalamo e dell'ipofisi, due ghiandole che controllano gli ormoni e che vengono prodotti in quantità maggiore, in particolare quelli legati al metabolismo e alla crescita dei peli. E, come se non bastasse, il calore e la sudorazione facilitano la vascolarizzazione della pelle nutrendo, così, i follicoli piliferi e la crescita dei peli. Un processo che attraversa tre fasi principali:

anagen (crescita): il follicolo è operativo e il pelo cresce;

catagen (transizione): si ha una contrazione del follicolo con il pelo che smette di crescere;

telogen (riposo): il follicolo è a riposo e il pelo cade.

La crescita dei peli, regolata dagli ormoni e anche dai fattori ambientali come l'esposizione al sole, è influenzata anche da altre cause ad esempio la genetica che ne determina la quantità e la distribuzione. Ma anche dalla dieta e dall'età. Vista la crescita rigogliosa durante l'estate è importante capire come contrastare il processo, rallentandolo con 5 rimedi naturali davvero efficaci.

5 rimedi naturali per ritardare la crescita dei peli

La depilazione è una scelta personale, che asseconda preferenze individuali, come già accennato. I metodi possono variare come le tempistiche legate alla ricrescita del pelo, ma di sicuro rimangono costanti i benefici come una migliore igiene personale e la riduzione di irritazioni e infezioni. Per chi scegliere di depilare il proprio corpo esistono una serie di strategie e rimedi, del tutto naturali, da seguire per rallentare la crescita dei peli stessi. Ad esempio è buona usanza scegliere di depilarsi con la luna calante, così da indebolire maggiormente i peli. Ma anche una valida crema o lozione anti-ricrescita può aiutare, meglio se alla papaya che contiene l'enzima alla papaina. Inoltre depilarsi prima dei pasti è l'ideale o dopo il ciclo mestruale, visto il calo di ormoni.

Scub ed esfoliazione

Uno scrub semplice, anche fai da te, è perfetto per esfoliare la pelle rimuovendo la cute secca. Si possono mixare tanti e semplici ingredienti così da ottenere un impasto utile da massaggiare sulla parte interessata, un esempio è dato dal mix di caffè macinato, bicarbonato di sodio e acqua. Oppure dallo zucchero di canna e qualche goccia di olio essenziale, come quello alla lavanda, basta mescolare gli ingredienti per creare un composto da passare sulla cute con l'aiuto di una spazzola morbida oppure un guanto. Si massaggia delicatamente per poi lavare con acqua tiepida e idratare con una crema nutriente.

Tè alla menta

Bere tè alla menta aiuta a regolare gli ormoni e la relativa produzione di testosterone, al pari della soia utile per regolare i livelli ormonali. Bere il tè alla menta, almeno due volte a settimana, favorisce una buona idratazione, aiuta la digestione e contribuisce a rallentare la crescita dei peli.

Ghiaccio

Dopo la ceretta più classica è buona norma applicare sulla cute interessata un impacco di ghiaccio, un toccasana per rallentare la crescita dei peli. Merito dello stesso ghiaccio che, non solo lenisce arrossamenti e dolore, ma restringe i pori rallentando la crescita dei peli.

Curcuma e papaya

Si può creare un impasto morbido frullando papaya e curcuma, da applicare sulla parte interessata lasciando agire prima di risciacquare. In alternativa si può bere il succo di papaya, magari con un pizzico di curcuma e pepe, così da sfruttare tutte le proprietà.

Olio di cipero

Olio naturale e vegetale si applica sulla cute, dopo la

depilazione, perché lenisce il dolore e rallenta la crescita dei peli.

Questi rimedi naturali sono di grande supporto dopo l'epilazione, perché preservano la salute della pelle e rallentano il percorso di crescita dei peli.