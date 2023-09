Ritorno dalle vacanze: 7 consigli per conservare il benessere e la rigenerazione

Gli studi e l’osservazione mostrano che con il rientro dalle vacanze alcuni di noi potrebbero sentirsi rigenerati mentre altri potrebbero provare una sorta di malinconia, stanchezza o demotivazione post-vacanza e difficoltà di riadattamento. Meccanismi routinari, impegni, carichi di lavoro e vecchie abitudini alimentari come un peso possono infiltrarsi lentamente e generare sintomi come stress, tristezza, depressione, difficoltà digestive ed intestinali ed irregolarità nel sonno con il rischio di sentirsi spossati.

Godersi il benessere e gli effetti rigeneranti

La finalità è non disperdere energia vitale e godere appieno degli effetti rigeneranti prodotti dalle vacanze. Il benessere è un percorso soggettivo che dipende dalla propria personalità, stile di vita e dalle proprie esigenze: per mantenerlo dobbiamo seguire la strategia che meglio si adatta a noi. Ecco 7 suggerimenti per non disperdere l’effetto rigenerativo, per stare bene e mantenere il benessere a lungo termine.

Rientro graduale: non affrontare subito tutto il carico di impegni ma dare al corpo il tempo per adattarsi al ritmo ed alla routine e trovare spazi di serenità rigeneranti. Mente flessibile: essere flessibili nella gestione della routine e nell’affrontare la quotidianità e gli imprevisti aiuta a mantenere una prospettiva positiva. Piani futuri: programmare qualcosa da attendere, come un altro piccolo viaggio o un fine settimana rilassante aiuta a mantenere l'entusiasmo e la motivazione. Tempo per noi stessi: trovare momenti nella routine per dedicarsi a ciò che piace - per esempio una lettura, un hobby o un’attività sociale - aiuta a mantenere la mente attiva. Esercizio fisico: l'attività fisica migliora l’umore, rispristina l’energia e dà equilibrio all’organismo. Scegliere le attività che piacciono anche se sono solo lunghe passeggiate. Sonno rigenerante: durante le vacanze è facile modificare gli orari del sonno ma al ritorno bisogna stabilire una routine di sonno adeguata così da poter avere un buon riposo notturno, fondamentale per il benessere generale. Alimentazione equilibrata: se si mantiene un'alimentazione sana, ne beneficia l’organismo, il corpo e la mente. Concedersi qualche indulgenza si può, ma bisogna cercare di bilanciarle con cibi salutari.

Prodotti naturali che ci supportano

Dopo le vacanze, si possono considerare alcuni prodotti naturali che aiutano a conservare l'equilibrio energetico, supportano l’organismo al cambiamento e al ritorno alla routine. Il team di professionisti di Felixofia, il sito di salute, bellezza e benessere propone due soluzioni naturali che aiutano il ritorno alla quotidianità.

ENERGIA 3 - Fisica, immunitaria e mentale - 20 fiale da 10 ml

Apporta energia e sostiene la fatica fisica e mentale, cambi di temperatura, stati di stanchezza e stress. Rafforza le difese dell’organismo con una combinazione di elementi naturali, vitamine ed un minerale, dosati per rinvigorire il corpo e la mente.

Si consiglia l'assunzione di 2 fiale al giorno - preferibilmente a stomaco vuoto - da sole o diluite in un bicchiere d'acqua

Contiene Pappa reale, polline, Vitamine B6, B12, C e Zinco.

Scopri il prodotto

COMEGRAS - Inibisce l’assorbimento di grassi e carboidrati - 20 fiale da 10 ml

Aiuta a mantenere la forma fisica, la buona digestione e regola il transito intestinale; ha un effetto saziante ed elimina la sensazione di pesantezza in caso di cambio o irregolarità di alimentazione.

Si consiglia l'assunzione di 2 fiale al giorno: 1 durante o dopo il pranzo e 1 durante o dopo la cena.

Contiene Faseolamina, Caralluma fimbriata, Pompelmo rosa, Ananas, Papaina, Fruttoligosaccaridi e Bioflavonoidi di limone.

Scopri il prodotto

