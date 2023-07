Le diete sono difficili ed impegnative? 7 consigli per motivarsi

L’impegno richiesto, il timore di rinuncia alle occasioni sociali, il cambiamento di routine e la paura del fallimento, sono tutti fattori che ci danno una percezione negativa di una dieta. Invece, una dieta sostenibile e adattata alle nostre esigenze è affrontabile, ci migliora la salute, l’aspetto fisico e ci fa sentire meglio e più sicuri di noi stessi.

Bisogna però affrontarla nel modo giusto: ecco 7 consigli per motivarsi ed acquisire determinazione.

Concentrarsi sugli aspetti positivi

Concentriamoci sui vantaggi di un corpo in forma e non demonizziamo i cambiamenti, perché le vecchie abitudini ci danno disagio ed insoddisfazione. Non servono grandi privazioni: bisogna acquisire un equilibrio alimentare, una routine e la convinzione che facciamo qualcosa per migliorare noi stessi e la nostra qualità di vita.

Non adottare strategie alimentari errate

Difficile perdere peso con la dieta di un amico o leggendo una ricetta su un giornale. Una dieta adeguata presuppone un obiettivo realistico ed un processo graduale ed individuale, adatto al nostro stile di vita ed alla nostra struttura psicofisica, senza sottoporci a stress con i conseguenti rischi di una rinuncia.

Senza attività fisica non c’è una buona dieta

L’esercizio fisico, anche solo moderato, aiuta a stimolare il metabolismo, a consumare calorie e ad avere confidenza con il nostro corpo. Può aiutarci a controllare e ridurre la fame emotiva, a perdere peso e mantenere la buona salute.

Non serve una dieta costrittiva senza piaceri

Non bisogna eliminare tutte le cose che ci piacciono ma mangiarle in modo equilibrato e controllato. La dieta non è una tortura ma un graduale cambiamento: uno sgarro va compensato, senza rimanere attanagliati da sensi di colpa.

Non demoralizzarsi dopo la rapida perdita di peso iniziale

All’inizio di una dieta, la perdita di peso si deve all’eliminazione dei liquidi ed è rapida. Dopo non bisogna mollare altrimenti riacquistiamo il peso perduto perché il corpo ha bisogno di più il tempo per liberarsi del peso in eccesso ed il metabolismo si deve assestare su nuovi livelli.

Nessun ostacolo da amici ed occasioni sociali

Possiamo partecipare alle attività sociali senza compromettere i nostri obiettivi ma non dobbiamo lasciarci demotivare o indurre a trasgredire, mantenendo con coerenza e disciplina l’impegno preso con noi stessi.

No alla dieta eterna

Mai essere schiavi delle diete ma puntare a raggiungere il giusto peso ed imparare a gestirlo. Ci si concedono momenti di piacere palatale, ma con consapevolezza e moderazione, seguendo una routine alimentare equilibrata, con scelte più sane nel lungo termine.

Dieta: equilibrio alimentare e rimedi naturali

Una dieta si basa su uno stile alimentare sano e buon senso: aumentare il consumo di verdure, frutta cereali integrali, limitare grassi, zuccheri e carboidrati semplici, cibi e bevande ultra caloriche, dolci ed alcol.

Il team di Felixofia, il sito dedicato alla salute, bellezza e benessere, suggerisce tre prodotti naturali che possono accompagnarci e supportarci in un percorso di riduzione del peso.

AMINACTIVA DREN, sciroppo di 250 ml – Depurativo e Drenante

Depura l'organismo, riduce l'eccesso di liquidi ed il volume corporeo e remineralizza. È un supporto ideale in una dieta.

Contiene Ortosifone, Equiseto, Tarassaco, Ravanello Nero, Vitamine C/B1/B2/B3/B5/B6/B8/B9/B12.

Scopri il prodotto.



AMINACTIVA INTENSIVA 30 capsule - Stimolatore del metabolismo

Stimola il metabolismo durante il sonno, spingendo l'organismo a bruciare i grassi e convertirli in energia.

Contiene 11 Aminoacidi, Coenzima Q 10. Bacche di Acai, Cromo.

Scopri il prodotto.



COMEGRAS 20 fiale da 10 ml - Inibitore di grassi e carboidrati

Degrada le proteine e stimola il metabolismo degli zuccheri, rallentando l’assorbimento di grassi e carboidrati.

Contiene Faseolamina, Caralluma fimbriata, Pompelmo rosa, Ananas, Papaina, Fruttoligosaccaridi, Bioflavonoidi di limone.

Scopri il prodotto.

