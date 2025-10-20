Con la riscoperta del pranzo mezzogiorno ha l'oro in bocca

Vestiti, usciamo. Andiamo a pranzo. L'alta cucina sta riscoprendo il piacere del pasto di mezzogiorno (che poi mezzogiorno non è mai), da sempre considerato poco adatto a una ristorazione di alto livello, che richiede tempi lunghi, attenzione e liturgie poco adatte a un veloce ritorno al lavoro. Ma ora qualcosa sta cambiando, il fine dining sta esplorando formule più agili e anche il pranzo può diventare l'occasione per fidelizzare una clientela gourmet. Vediamo chi punta sul pasto meridiano.

Bu:r Tra i ristoranti che hanno scelto di recente di aprire a pranzo c'è il locale "fonetico" dello chef ligure-olandese Eugenio Boer, ben supportato in sala dalla moglie Carlotta Perilli. La proposta colta e intelligente di Boer viene declinata da qualche settimana dal martedì al venerdì in un business lunch che cambia settimanalmente composto da un antipasto, un piatto principale, un piccolo dessert, acqua e caffè, al prezzo di 45 euro. Il ristorante, al numero 22 di via Mercalli, ha subito di recente un restyling che lo ha reso bellissimo.

Trippa Anche la trattoria del grande Diego Rossi si è da qualche tempo convertita al pranzo, dopo dieci anni di "buio". In realtà qui la rivoluzione è molto cauta. Per il momento si apre a mezzogiorno solo il venerdì, liberando il sabato e garantendo al personale un intero fine settimana libero. Il menu e l'atmosfera sono gli stessi, impareggiabili, della sera. Manca solo lo stesso Diego Rossi, che a pranzo non ci sarà. Come sempre, al numero 1 di via Vasari.

Sandì Qui invece la scelta è proprio di campo. Laura Santosuosso e Danny Mollica, coppia nella vita e nel lavoro, aprono il loro locale in via Francesco Hayez 13, tra Porta Venezia e Città Studi, solo a pranzo, facendo eccezione il venerdì, quando bissano la sera. La cucina è vegetale e stagionale e con un autentico carattere familiare. Accogliente il locale, una vecchia panetteria anni Cinquanta.

Vel Apertura recentissima quella di questo ristorante fine dining a due passi dalla Statale (all'11 di via Bergamini) la cui cucina è guidata dal bravo Valerio Dallamano, già stellato al Wistèria di Venezia. Una cucina personale, sensibile ma senza eccessi sostenibili, che a pranzo propone Ovetto morbido, ragù di ossobuco, pan fritto, Maccheroni toscani ai tre peperoni e santoreggia e Zuppetta di pesce. Due piatti e caffè a 45 euro.

Vòce Altro locale perfetto per una pausa pranzo gourmet in un ambiente elegante e scenografico, vagamente francese, questo locale che apparitene al gruppo Aimo e Nadia e che si trova al 6 di piazza della Scala. Il giovane chef Lorenzo Pesci sposa la filosofia italianista del gruppo e propone tra l'altro Baccalà al pepe verde in gratin di nespole, agretti e prezzemolo e Tubettini al ragù di agnello e rosmarino. A pranzo due portate a 45 euro e tre a 60.

Cardinale A due passi dal tribunale, il ristorante dei fratelli Massari, figli del grande pasticciere Iginio, è perfetto per il giorno, anche grazie a un'idea di business che standardizza molti processi ponendosi così come efficiente e rapida. Il tutto non a scapito del gusto, ma anzi la tempistica agile libera spazio per la fantasia. Da provare il Manzo all'olio, tipica ricetta di Rovato.

Seta by Antonio Guida Da dieci anni è uno dei migliori ristoranti di Milano, ha due stelle Michelin e si trova all'interno del bellissimo Mandarin Oriental.

Lo chef salentino Antonio Guida, elegante ed empatico, propone a pranzo un riassunto della sua arte con due piatti e dessert a 110 euro e un bicchiere di vino a 15. Tra le proposte l'Agnello con crema di funghi, crema di miso e aglio nero. In via Andegari 9.