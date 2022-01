"Mia figlia alla festa di Capodanno. Lo stupro? Per me non c'è stato"

Il racconto dello stupro, la cocaina e gli ansiolitici per lo "sballo". L'inchiesta capitolina per violenza sessuale aggravata ai danni di Bianca (nome di fantasia) durante il Capodanno 2020 al Quartaccio, è una bomba a orologeria pronta ad esplodere. Due dei cinque ragazzi coinvolti in questa storiaccia, Patrizio Ranieri e Claudio Nardinocchi, sono già ai domiciliari; gli altri tre (due minorenni e un maggiorenne) sono stati attenzionati dagli inquirenti. Intanto, la procura di Roma indaga anche sul fronte della droga e l'approvvigionamento di benzodiazepine.

I genitori

I genitori sapevano della notte di eccessi nel villino di Primavalle. A seguito della denuncia di Bianca, uno degli indagati si era premurato di informare la famiglia: " Me la so... a divertirme proprio, mà ", raccontava in una conversazione al telefono con la madre. E sapevano dello stupro anche i parenti delle "parioline" che hanno partecipato al festino: " Sono stato chiamato da un altro genitore che mi ha spiegato quello che era successo a Capodanno " spiega al Corriere della Sera R. M., il papà di un'amica della 17enne abusata. " Io sono cascato dalle nuvole, non ne sapevo nulla, all'inizio non ci volevo credere, quindi gli ho solo chiesto: "Sei sicuro?". - continua - Poi però ho ragionato con mia figlia e le ho spiegato che è possibile che la ragazza abbia avuto rapporti consenzienti con altri ragazzi quella sera, ma che ci sia stato anche qualcuno che se n'è approfittato. Se è così, ho detto a mia figlia, devi star vicina alla tua amica. Mia figlia non è stata sei ore appicciata a lei, quindi non può sapere per filo e per segno che cosa ha fatto tutta la sera ". Lo stupro ha destato incredulità e sospetti. Al punto da esser messo in discussione: " Ho detto a mia figlia che non deve giudicare nessuno. - prosegue il genitore - Forse i ragazzi sono andati lì con l'intento di divertirsi ed è quello che hanno fatto. E andava bene finché la ragazza era sobria, ma se andando avanti con la serata era così stordita da non riuscire a dire no, per la legge è stupro ". Per certo, a quel festino giravano droga e alcol: " A sedici, diciassette, diciott' anni è normale che a una festa di Capodanno ci sia l'alcol - conclude R.M. - e che qualcuno porti qualcosa (sostanze stupefacenti, ndr ), ma non doveva finire così ".

La droga