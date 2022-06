Benessere e salute in “pillole”

Probabilmente i nostri nonni non avevano bisogno di integrare la loro alimentazione per star bene. La quasi totale assenza di cibo industriale, i prodotti stagionali e la cucina casalinga, apportavano i nutrienti essenziali per la loro salute. Lo stesso purtroppo, non si può dire per la moderna alimentazione, che essendo molto elaborata, spesso addizionata di sostanze chimiche, è carente di principi nutritivi indispensabili. Per questo motivo da qualche anno a questa parte, hanno preso sempre più piede gli integratori. Ma cosa sono e a cosa servono? E soprattutto quale scegliere tra i centinaia in commercio?

Cosa sono gli integratori

Vengono definiti come prodotti alimentari ad alta concentrazione di sostanze nutritive come vitamine e sali minerali, o altre sostanze aventi un effetto fisiologico come fibre, fermenti lattici ed estratti vegetali. Una spiegazione complicata per qualcosa in generale di molto semplice, che si può essere definito con un semplice “integrare la normale alimentazione”. È importante chiarire che non si tratta di medicinali, anche se sono soggetti alla supervisione del Ministero della Salute, il quale verifica la loro sicurezza ed efficacia.

Il mercato è molto ampio e ce ne rendiamo conto anche semplicemente andando al supermercato o in farmacia dove, è bene chiarire, questi vengono considerati prodotti da banco, quindi senza necessità di ricetta medica. È comunque importante prima di assumerli, sapere che anche se in casi rari, possono dare origine ad effetti collaterali e presentare alcune controindicazioni. Per questo motivo, in caso di dubbi e in presenza di patologie, disturbi o particolari condizioni (ad esempio gravidanza e allattamento), è bene consultare il proprio medico.

A secondo della tipologia, gli integratori alimentari possono essere utilizzati anche per coadiuvare diete (quando si atttuano regimi alimentari ipocalorici, o se si è vegetariani o vegani), così come possono essere utilizzati per supportare le funzionalità dell'organismo in periodi particolarmente intensi e stressanti (ad esempio, integratori per lo sport o per la memoria, ndr). In altri casi sono utili se si necessita di un supporto per rinforzare le difese immunitarie o aiutare il sonno senza dover ricorrere a medicinali.

A cosa servono

Nascono per garantire il benessere fisiologico dell'organismo, integrando, e non sostituendo, una dieta equilibrata. Servono proprio a migliorare la nostra percezione del benessere e contenere disturbi, anche leggeri, che potrebbero peggiorare e richiedere trattamenti farmacologici veri e propri. In generale, è consigliato assumerli in caso di carenza di vitamine, minerali, nutrienti specifici o in caso di un aumento del loro fabbisogno, come a seguito di un’attività fisica intensa. Oggi però, si sta affermando una nuova idea di integrazione, che punta a sostenere il benessere in generale, anche quando non ci sono carenze evidenti.

Il nuovo concetto quindi, non si basa solo sull’apporto di vitamine e sali minerali, ma anche sull’assunzione di altre sostanze, come gli estratti vegetali, le cui proprietà possono essere sfruttate per la salute. Le nostre nonne usavano le erbe per curare alcuni piccoli disturbi e sapevano ad esempio quale era la migliore per prendere sonno o per problemi di stomaco, gli integratori hanno lo stesso scopo: utilizzano le proprietà benefiche di alcune piante e le rendono disponibili con sistemi d'estrazione estremamente all'avanguardia.

Cosa contengono

Come detto ne esistono ormai centinaia di tipi che servono alle più svariate carenza o all’occorrenza a specifiche necessità. Le principali categorie sono:

Vitamine

Sali minerali

Estratti vegetali

Probiotici e prebiotici

Altre sostanze ad effetto fisiologico.

Come scegliere i migliori

Tra le tante scelte a disposizione come sapere quali sono i migliori? È importante accertarsi che l'integratore scelto contenga ingredienti di qualità, verificando tutti gli elementi e le sostanze con effetto nutritivo o fisiologico aggiunte alla sua formulazione. In poche parole leggere bene le etichette. Ad esempio la vitamina C viene utilizzata per dare energia mentre, come estratto vegetale, lo zafferano agisce per sostenere il tono dell’umore. Tra le altre sostanze ci sono ad esempio gli amminoacidi, le proteine come il collagene che agiscono sulla tonicità della pelle, o i nucleotidi, fondamentali per il mantenimento cellulare.

È inoltre importante controllare la quantità dell’ingrediente aggiunto all’integratore e la sua capacità di assorbimento da parte del corpo. Maggiore è la biodisponibilità, (ovvero il parametro che indica quanto minerale è effettivamente presente all’interno della forma specifica del nutriente e quanto verrà assorbito dal nostro corpo, ndr) maggiore sarà la capacità del tuo corpo di nutrirsi della sostanza in questione. Quindi la biodisponibilità è un ottimo indicatore di qualità in quanto ad assorbimento ed efficacia.

