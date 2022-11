Cavolo cinese, proprietà e ricette

Il cavolo cinese, meglio noto come cavolo di Pechino, è conosciuto anche come pak choi o ancora bok-choy, ma il nome scientifico è brassica oleracea chinensis o brassica pekinesis. È una verdura invernale originaria dell'Asia con forte diffusione in tutto il mondo, sia per la vendita che per quanto riguarda le coltivazioni. Le varianti sono circa trenta, anche se in occidente sono diffuse poche tipologie ma dalle proprietà importanti.

Fisicamente appare come un mix equilibrato tra una lattuga romana e una bietola, con una forma a cesto che può arrivare anche a pesare 1,5 kg. La struttura appare più chiusa con foglie lunghe e carnose dalla colorazione verde intensa, mentre la parte inferiore è bianco argento. Gustoso, saporito e salutare, è un alimento ottimale che si può consumare sia crudo che cotto. Scopriamo tutte le sue proprietà e come prepararlo.

Pak choi, origini e proprietà di questa verdura salutare

Originario dell'oriente il cavolo cinese è una via di mezzo tra una crucifera e una rapa, non a caso è parte integrante della vasta famiglia delle Brassicaceae. Il termine bok choy rimanda alla lingua cantonese e significa verdura bianca, è molto presente all'interno della cucina orientale, sia come contorno che come ingrediente per innumerevoli ricette. Le sue origini rimandano a 2000 anni fa, quando era già presenza attiva nelle coltivazioni otientali. È una verdura invernale, come accennato, infatti la sua raccolta è denominata "Piccola Neve" nei 24 periodi solari, ovvero dalla fine del mese di novembre alla prima parte di dicembre.

È una verdura dal sapore leggero e agrodolce con pochissime calorie, 13 in tutto per 100 grammi, tanto che nella classifica dei 41 alimenti più nutrienti vanta una seconda posizione. Ottimo da consumare è un compendio di puro benessere perché offre una ricarica vitaminica importante, in particolare vitamina A, B2, C, K e acido folico. È composto da molti sali minerali quali calcio, fosforo, magnesio, ferro, zolfo e in particolare potassio, ma anche fibre, polifenoli e carotenoidi, tanto da svolgere una potente azione antiossidante e antitumorale, contrastando i radicali liberi e l'invecchiamento cellulare. Regola la pressione e limita il colesterolo alto, protegge la salute dell'intestino, rinforza il sistema immunitario e svolge un'azione antinfiammatoria. Depura, disintossica, contiene alti livelli di glucosinolati utili come prevenzione contro il cancro. Ma è importante assumerne quantitativi calibrati in presenza di altre patologie, come il diabete.

Cavolo cinese in cucina, come prepararlo

Profumo gradevole, sapore leggermente agrodolce, il cavolo cinese è un alimento gustoso adatto a tutti, grandi e piccini. Lo si può consumare crudo, lavandolo e affettando la parte più tenera da condire con insalate fresche, l'ideale per assumere tutte le sue proprietà nutritive. Ma può trovare posto anche all'interno di ricette differenti con cotture sempre varie, meglio quelle con tempistiche ridotte così da preservarne i nutrienti. Ad esempio la cottura al vapore, sbollentato in acqua oppure rosolato in padella con aglio e zenzero. Perfetto anche con altre spezie o come contorno di carni, pesce e all'interno di zuppe corroboranti. Lo si può cuocere in forno oppure utilizzare come ingrediente per realizzare il ripieno di ravioli e involtini cinesi. Lo si può gustare con il riso nero, ed è ottimo anche alla griglia con olio d'oliva, semi di sesamo, aglio, zenzero, peperoncino e un pizzico di sale.