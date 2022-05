Ciliegie, proprietà e benefici di questo frutto gustoso

Gustose e salutari, le ciliegie sono uno dei frutti più amati in assoluto. Sono prodotte dal cilliegio, un albero appartenente alla famiglia delle Rosaceae e maturano nel periodo che va da maggio a fine luglio. Vi sono due diverse specie di questo arbusto. La prima, chiamata Prunus avium, genera frutti dolci caratterizzati da sfumature che variano dal bianco al rosso scuro. La seconda, nota come Prunus cerasus, invece, dà vita alle amarene, frutti più acidi che vengono utilizzati per la realizzazione di marmellate e liquori. Il nostro Paese vanta numerose varietà di ciliegie che si differenziano in base al colore, alla dimensione e al sapore: qualità ferrovia, di Marostica, durone di Vignola, dell'Anella e di Verona. Scopriamone insieme proprietà e benefici per la salute.

Ciliegie, un po' di storia

Maestoso ed elegante, l'albero di ciliegio è originario dell'Asia Minore. A partire dal VII secolo avanti Cristo si diffuse dapprima in Egitto e poi in Grecia. Secondo una leggenda, raggiunse l'Italia nel II secolo avanti Cristo grazie a Lucullo che portò dalla Cappadocia le ciliegie migliori. Nella Bibbia il loro colore rosso è tradizionalmente associato al sangue di Gesù Redentore e la loro dolcezza, invece, alle opere buone. Non a caso, nell'iconografia cristiana, la ciliegia rappresenta il frutto del Paradiso, in contrapposizione alla mela,

simbolo del peccato originale. Numerose, poi, le credenze legate a questo frutto. Si riteneva che le ragazze desiderose di sposarsi avrebbero potuto conoscere la data delle nozze contando i noccioli rimasti nel piatto e pronunciando una particolare formula: "Quest'anno, l'anno prossimo, un giorno, mai". Un vigneto, infine, avrebbe prodotto del buon vino solo se fosse stato piantato nel mezzo dello stesso un arbusto di ciliegio. La fama delle ciliegie crebbe e rimase inalterata a partire dal Rinascimento. Celebri sono quelle che provenivano dai frutteti di Versailles e che allietavano le tavole con il loro sapore unico.

Le proprietà delle ciliegie

Le ciliegie sono frutti ricchi di acqua e dal basso indice glicemico. Seppur con moderazione, possono essere consumate anche da coloro che soffrono di diabete. Notevoli le proprietà nutrizionali. Oltre alle fibre, esse contengono minerali quali:

Ferro ;

; Potassio;

Magnesio ;

; Zinco;

Fosforo ;

; Selenio;

Iodio ;

; Rame.

Sono inoltre presenti vitamine idrosolubili, liposolubili.

Vitamina C ;

; Vitamina B1;

Vitamina B2 ;

; Vitamina B6;

Vitamina A ;

; Vitamina E;

Vitamina K.

Importante, infine, il quantitativo di antiossidanti:

Quercetina ;

; Luteina;

Catechine ;

; Zeaxantina;

Cianidina.

I benefici delle ciliegie

Le ciliegie sono delle vere e proprie alleate della salute. La presenza delle fibre (1,3 grammi per 100 grammi) favorisce la regolarità intestinale e, al tempo stesso, aumenta il senso di sazietà. Ad assicurare la diuresi e il conseguente effetto detox, invece, è l'acqua. L'azione drenante e disintossicante è favorita anche dall'acido malico, una sostanza che stimola il lavorio del fegato e previene l'acidità di stomaco.

Questi frutti vengono considerati degli antinfiammatori naturali efficaci contro stati flogistici e algici di varia origine (osteoartrite, fibromialgia, artrite reumatoide). Il merito spetta alle antocianine, una classe di coloranti idrosolubili appartenente alla famiglia dei flavonoidi. Mangiare le ciliegie significa, altresì, preservare il benessere cardiovascolare. Il potassio, ad esempio, mantiene sotto controllo la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca. Il levulosio, invece, normalizza i livelli di colesterolo.

Non si deve, infine, dimenticare l'azione anti radicali liberi ad opera dei polifenoli e delle molecole antiossidanti e nemmeno i benefici per la pelle.

I flavonoidi, in sinergia con le vitamine A e C, stimolano la produzione di collagene, ovvero la principale proteina del tessuto connettivo che rende la cute tonica, elastica e luminosa. Spesso la polpa delle ciliegie viene utilizzata per preparare maschere e creme per il viso.