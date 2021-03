Collo, come rendere tonica la cute in modo naturale

La pelle del collo è una parte del corpo molto delicata che subisce l'azione del tempo e la comparsa delle rughe. Non a caso è la pelle che per prima cede e perde elasticità, perché spesso poco protetta e curata. L'impiego di creme, impacchi e unguenti ;non sempre contempla la zona di collo e décolleté che, invece, dovrebbe poter contare su una routine quotidiana fatta di pulizia, idratazione, massaggi e creme specifiche.

Eppure, la pelle del collo è estremamente delicata, fragile e tende a invecchiare precedentemente a quella del viso, la prima a comunicare l'età reale e il passare del tempo. È poi la prima a mostrare macchie, rughe e inestetismi, subendo anche l'azione del clima e delle temperature. È un percorso che va arginato nel modo giusto e rallentato con le cure più adatte, non solo attraverso l'impiego della chirurgia estetica, ma principalmente tramite l'uso di rimedi naturali e massaggi mirati utili a tonificare la parte interessata.

Pelle del collo, perché cede e invecchia prima

Il collo e le mani non mentono mai sull'età reale di una persona: ;sono i ;primi ;a cedere all'azione del tempo e a perdere elasticità, facilitando la comparsa di rughe e macchie. La causa è legata alla quasi totale assenza di ghiandole sebacee e tessuto adiposo, fattori indispensabili per l'idratazione della pelle con uno strato leggero di olio, come invece accade con il viso. Inoltre, i muscoli presenti non sono ancorati alle ossa, una condizione che ne permette una maggiore stabilità, con una circolazione sanguigna molto più lenta e per questo con un drenaggio inferiore rispetto a quella del viso stesso.

La pelle del collo è la parte meno considerata del corpo, dove sono quasi assenti i passaggi di creme con massaggi annessi. Il più delle volte, la ;beauty routine ;termina ;lungo il mento, senza coinvolgere il collo che quindi risulta meno idratato e curato. Eppure basterebbe davvero poco, un po' di attenzioni e creme specifiche per rivitalizzare tutta la zona collo, non solo la parte anteriore ma anche quella posteriore, nei pressi della stessa cervicale.

Unguenti, prodotti esfolianti, creme idratanti insieme a maschere e massaggi possono dare uno sprint alla circolazione. Si tratta di una sorta di allenamento di bellezza, utile a posticipare giorno dopo giorno l'appuntamento con la comparsa delle rughe più tenaci.

Pelle del collo più tonica ed elastica, rimedi e soluzioni

Pelle tonica, giovane e rassodata: esistono rimedi naturali per il benessere del collo, utili a ritardare l'appuntamento con le rughe e con le macchie dell'età. Sono soluzioni che possono migliorare l'aspetto estetico dello stesso collo, senza l'aiuto della chirurgia, ma utilizzando prodotti di origine naturale perfetti per nutrire la fragile e delicata cute che lo avvolge, partendo dall'impiego di una crema per pelli secche, di un prodotto molto nutriente e idratante così da renderla più soda.

La pelle del collo va trattata al pari di quella del viso, con una detersione completa quotidiana seguita da una buona esfoliazione settimanale. Per la propria beauty routine si può frizionare ogni mattina con un cubetto di ghiaccio per migliorare la circolazione, un prodotto che si può personalizzare preparando una miscela di latte intero e acqua, oppure una serie di infusi alla menta, alla malva, alla camomilla, al tè verde. Si versa, poi, nell'apposito contenitore per ottenere tanti cubetti da utilizzare singolarmente all'occorrenza.

Per un collo elastico occorre anche un'esfoliazione a cadenza settimanale, per eliminare la cute morta e migliorare la circolazione e l'ossigenazione. Basta stendere uno strato di olio d'oliva o alle mandorle, con un pizzico di sale o zucchero, ed effettuare un massaggio con movimenti circolari. In alternativa, si può mescolare farina di avena con succo di limone, sempre da stendere per favorire la rigenerazione cellulare e l'eliminazione delle cellule morte.

Un'altra soluzione molto valida è legata all'impiego di impacchi naturali. Si può applicare uno strato di miele prima di avvolgere il collo con un asciugamano caldo, oppure si immerge quest'ultimo in una ciotola con latte caldo e acqua in egual misura, si strizza leggermente e lo si pone sul collo fino a quando il calore diminuirà completamente. Infine, si eliminano i residui e si stende una crema nutriente.

Per una cura totale, fondamentale è la vitamina E assunta ai pasti o tramite maschere di bellezza. Per queste ultime si prepara un mix con bianco d'uovo, un cucchiaio di olio d’oliva e uno e mezzo di succo di limone, si mescola con un pizzico di sale per poi stendere sul collo. In alternativa, si schiaccia una banana, da mescolare con l'albume di un uovo, un cucchiaino di miele e pochissima acqua, applicando poi sul collo e lasciando agire con cura. Un'alternativa valida è costituita da una patata bollita ridotta a purea, mescolata con succo di carota o pomodoro. Si stende sul collo e si protegge il tutto con della pellicola per alimenti e un asciugamano caldo.

Il cetriolo è un altro prodotto molto utilizzato nel mondo delle maschere beauty e dei rimedi naturali: lo si può frullare e trasformare in purea da stendere subito oppure lasciare riposare in freezer per qualche minuto, per un effetto refrigerante. Si può realizzare una maschera altamente nutritiva con l'olio d'oliva da scaldare a bagnomaria; appena sarà caldo ma non bollente lo si applica sulla pelle, coprendo il tutto con un asciugamano. Per velocizzare la pratica si agisce sul collo pulito, si stende con un batuffolo di cotone o con un pennello dalle setole morbide avvolgendo con la pellicola per alimenti per migliorare l'assorbimento e coprendo il collo con un asciugamano caldo. Il tempo di posa può variare dai 15 ai 45 minuti; a fine operazione si deterge la parte e la si idrata con una crema nutriente.

Pelle del collo, fitness localizzato per una maggiore elasticità

Come anticipato, i muscoli del collo sono i primi a cedere all'azione del tempo, per questo è importante sollecitarli attraverso una serie di esercizi mirati per mantenere attiva la tonicità della parte. Il training è ;anche utile a ;dimezzare i dolori legati alla postura, rendendo la muscolatura più flessibile e resistente. Si parte ;da un classico, puntando il mento verso l'alto così da tendere la pelle del collo e tenendo la posa per qualche secondo. Si prosegue ;piegando la testa in avanti, fino a toccare il petto con il mento, un movimento lento da ripetere per dieci volte. In alternativa si può muovere il collo lateralmente cercando di raggiungere la spalla con l'orecchio; ;lo sguardo dovrà risultare fisso frontalmente con movimenti lenti e senza dolore.

Un'altra variante utile potrebbe risultare quella della pressione della mano che andrà posizionata contro la fronte, mentre il collo spingerà in avanti. La testa rimarrà ferma ma sarà il collo a lavorare. L'esercizio è costituito da dieci ripetizioni di pochi secondi l'una, seguite da una pausa. Un altro esercizio utile è quello della masticazione con sguardo e mento rivolti verso l'alto: ;si finge di masticare una caramella, attivando i muscoli del collo stesso. Infine, uno degli esercizi più semplici da eseguire si svolge in posizione eretta, con un gomito appoggiato sopra un muretto non altissimo e con il pugno sotto al mento; ;si effettua una forza di contrasto mentre si cerca di aprire la bocca.