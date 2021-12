La dieta detox da fare prima di Natale

Affrontare una dieta detox è sempre una scelta utile per l'organismo, perché consente di eliminare le tossine e le scorie accumulate nel tempo. Riportando il percorso alimentare sui binari della salute e del nutrimento bilanciato, una decisione ponderata, sana e in grado di agevolare anche una migliore digestione.

Ogni momento è perfetto per affrontare una dieta detox, rapida e di breve durata, compreso il periodo prenatalizio. Una rapida pausa depurativa è utile per alleggerire la digestione, migliorando la salute dell'intestino e del corpo stesso. Scopriamo insieme tutti i passaggi utili per affrontare le festività con energia e in totale serenità.

Dieta detox prenataliza, ecco come fare

Non si tratta di un vero e proprio regime alimentare di lunga durata, neppure un percorso affamante e troppo restrittivo. La dieta detox è un cammino di breve durata, dai 3 massimo cinque giorni, utile a liberare corpo e mente dalle scorie accumulate nel tempo. In particolare per scelte e abitudini alimentari errate responsabili di un appesantimento del corpo, con relativo accumulo di adipe e tossine in grado di affaticare il fegato e l'intestino.

La dieta detox facilita la diuresi e l'idratazione, ma anche una migliore digestione e la pulizia dell'intestino grazie a una maggiore assunzione di fibre. Il tutto va seguito per un breve periodo, come accennato, solo se non si soffre di patologie e problematiche di natura fisica, in tandem con del sano movimento e con uno stile di vita più semplice, fatto di riposo, abitudini benefiche e anche meditazione. Ecco qualche indicazione per un detox fast e salutare, ma per un migliore approccio è importante consultare il medico di fiducia.

Dieta detox rapida, il menu

Ecco qualche soluzione e consiglio per un menu detox di brevissima durata, con il supporto di cibi sani e light ma ricchi di energia:

Colazione : una tazza di tè meglio se verde, antiossidante e benefico contro l'azione nefasta dei radicali liberi . Il tutto completato da uno yogurt magro impreziosito da una manciata di cereali integrali e una fetta di ananas.

Snack mattino : un po' di idratazione non guasta mai, grazie a un centrifugato di verdura e frutta di stagione, magari con l'aggiunta di una goccia di miele in abbinamento con pane integrale tostato.

Pranzo : si può consumare una porzione minima di pasta integrale condita con olio d'oliva in abbinamento con un'insalata mista, oppure una vellutata di verdure di stagione completata da della frutta fresca o ancora una maxi insalatona con verdura di stagione. Olio e spezie per insaporire.

Merenda : via libera per uno yogurt magro oppure una spremuta di agrumi o un centrifugato di stagione, perfetta la frutta secca ma con moderazione.

Cena : un piatto abbondante di verdura di stagione cotta o cruda, condita con olio, limone e spezie in tandem con qualche fetta di pane integrale.

Prima di dormire una tisana sgonfiante e depurativa potrà conciliare il sonno, anticipato magari da un po' di yoga o meditazione.

Detox: cosa scegliere e cosa fare

Per arrivare al Natale leggeri e liberi dalle tossine è bene scegliere cibi light, poco elaborati e poco grassi, che non risultino eccessivamente pesanti per fegato e intestino. Meglio abbracciare un mood attento alla salute, riducendo il consumo di alcolici e fumo, accantonandoli anche solo per un breve periodo. In modo da ridurre anche l'indice glicemico e limitare l'azione negativa del fumo sulla cute e sul corpo.

Bere e idratarsi è fondamentale, in modo da ridurre anche l'eccesso di liquidi nel corpo e la ritenzione idrica. Inoltre l'idratazione è amica della pelle e della salute degli organi stessi, in tandem con l'assunzione di frutta e verdura in grado di depurare fegato e reni. Ad esempio tutte le verdure amare, l'ananas, il carciofo e il cardo sono amici impareggiabili per una buona depurazione. Spazio anche alle proteine meglio se light e cucinate in modo leggero, via libera alle fibre e anche ai carboidrati purché integrali. Arrivando così depurati al fatidico appuntamento con il banchetto delle feste.

Non bisogna poi dimenticare di praticare un po' di movimento, magari delle lunghe passeggiate con la scusa di portare il cane a sgambare oppure affrontare dei mini workout casalinghi, perfetti per liberare il corpo dalle tossine e dalle tensioni, migliorando al contempo la fluidità dei movimenti. Non è necessario eccedere ma è importante affrontare ogni giorno minimo trenta minuti di attività fisica. Perfetti per irrobustire i muscoli e migliorare la salute di ossa, articolazioni e mente.