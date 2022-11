Dieta fitness, i dieci alimenti alleati degli sportivi

Si è tenuta negli USA lo scorso due novembre la Eat Healthy Day, ovvero la giornata dedicata alla sana alimentazione. In questa occasione particolare gli esperti hanno elargito preziosi consigli al fine di stilare la perfetta dieta fitness, un regime alimentare il cui scopo è quello di ottenere i massimi risultati dagli allenamenti grazie alla scelta del cibo ottimale. Il successo di questo evento è stato testimoniato dalla risonanza che lo stesso ha ottenuto sui social dove è impazzato l'hashtag "fitnessdiet" e presso alcune testate internazionali del settore, non ultima "Eating Well" che della dieta fitness è sempre stata portavoce.

"Fa che il tuo cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo". Si rifà a questa massima di Ippocrate il pensiero di Marco Liotti, nutrizionista del fitness network "Green Active". Lo specialista ha elencato gli alimenti indispensabili della dieta fitness. In primis i carboidrati, dunque cereali integrali, pasta, riso, orzo, farro e sagale. Fondamentali le proteine animali (carne, pesce, salmone, albume d'uovo) e quelle vegetali (si pensi al classico piatto di pasta e ceci o di riso e fagioli). Importanti altresì i grassi buoni provenienti dalla frutta fresca e dall'olio extravergine di oliva, così come le vitamine e i sali minerali. Nella dieta fitness è imprescindibile anche la regolarità intestinale assicurata dal consumo di circa 25-30 grammi di fibre al giorno.

Secondo la dottoressa Valentina Schirò, biologa specializzata in Scienze della Nutrizione l'allenamento inizia a tavola: «Negli ultimi anni si sta assistendo ad un notevole aumento dell'interesse nello studio della dieta applicata al fitness non solo per il crescente numero di persone che si dedicano regolarmente allo sport, ma anche perché ci si è resi finalmente conto di come una corretta alimentazione possa influire sulla performance sportiva e sull'obiettivo che ogni singolo appassionato intende raggiungere».

Gli alimenti prediletti della dieta fitness

Riprendendo le parole della dottoressa Schirò, non esistono cibi miracolosi perché tutti devono essere portati a rotazione a tavola così da poter ricavare i nutrimenti necessari per il benessere dell'organismo. La dieta fitness contempla dieci alimenti chiave: