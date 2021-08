Estate: sei suggerimenti per una stagione di relax

Estate, sinonimo di tranquillità, relax e voglia di evasione. Un tempo sospeso utile per il benessere personale, dove scadenze di lavoro, impegni e frenesia quotidiana vengono messi momentaneamente in pausa. La routine estiva può contare su ritmi più blandi, meno caotici, con maggiore attenzione all’alimentazione e alla vita all’aria aperta. Il divertimento e lo svago sono al centro delle giornate estive, senza dimenticare la necessità di recuperare il sonno e le energie spese durante tutto l’anno.

Ecco che si fa preponderante la necessità di staccare la spina, di dedicarsi ad attività più leggere e alla progettazione delle vacanze. Oppure ci si può semplicemente a crogiolare al sole per guadagnare un incarnato dorato, oltre che ai classici tuffi e nuotate, ottima alternativa a lunghe passeggiate in montagna o alla scoperta di nuove città, senza che la sveglia e la frenesia di sempre possano disturbare. Ma per affrontare l’estate nel modo giusto ecco una serie di suggerimenti utili da mettere in pratica.

Sei suggerimenti per un’estate di relax

L’estate è la stagione più attesa dell’anno dove l’imperativo è rilassarsi, ma non possono mancare altri ingredienti importanti quali la voglia di serenità e di divertimento. Per godere completamente dei benefici del periodo vacanziero è necessario mettere in atto una serie di scelte specifiche, utili per agevolare una migliore condizione fisica oltre che mentale.

C'è bisogno di una pausa dall’isterismo quotidiano, in grado di rasserenare anche l’umore stesso, senza per forza spendere troppi soldi o puntare a mete lontane e costose. Ecco quali sono i modi migliori per divertirsi.

Liberarsi da orari e scadenze

La regola principale è quella di disattivare sveglie, calendari digitali e promemoria di scadenze per tutto il periodo delle vacanze. I ritmi dovranno risultare morbidi e rilassanti, mente e corpo dovranno poter contare sulla presenza dell’orologio biologico sia per il risveglio che per le incombenze del quotidiano. Una tempistica dilatata, molle, senza contorni precisi ma utili a scaricare lo stress accumulato durante l’anno.

L'unico obiettivo è quello di affrontare solo le incombenze che si ha voglia di evadere, ma sempre attività positive per l’animo e la mente. Ad esempio, si può cucinare qualcosa di goloso, fare lunghe passeggiate con amici o con il cane di affezione, guardare una serie TV tanto attesa, leggere un libro da tempo adagiato sul comodino o semplicemente dormire.

Progettare nuove mete e percorsi

Organizzare mete e gite esplorative è una buona idea per aiutare la mente a svagarsi, concentrandosi su obiettivi più rigeneranti e interessanti. Inoltre, le visite culturali migliorano la serenità personale, l’attenzione è proiettata su qualcosa di diverso dal lavoro e dalle incombenze consuete. Al pari delle passeggiate e delle escursioni al mare, come al lago o in montagna, pura rigenerazione per gli occhi e per gli stessi polmoni.

Stare all’aperto riduce i livelli di stress, in particolare se ci si può immergere nella natura con effetti positivi contro ansia e depressione, ridimensionando l’affaticamento mentale quotidiano. Una scelta utile per la propria ricarica energetica, l’immersione in contesti naturali migliora anche la creatività e l’autostima.

Attività fisica e movimento

Quale occasione migliore dell’estate per praticare un po’ di attività fisica, anche se blanda, dando magari il via a un appuntamento da portare avanti anche durante la stagione invernale? Una pratica, questa, che potrebbe riattivare l’interesse nei confronti del fitness, partendo dalle attività più semplici quali il nuoto in mare o in piscina all’aperto.

Si parte con lunghe camminate con il cane, il trekking in montagna da affrontare in sicurezza e perché no, anche un po’ di corsa e stretching. Senza dimenticare le attività da eseguire tra le mura di casa seguendo qualche corso online, come yoga o workout facili ma utili per scaricare tensioni e liberarsi dalle tossine accumulate durante l’inverno.

Un occhio alle abitudini alimentari

L’estate spinge ad assumere cibi più light e idratanti, una necessità per recuperare i sali minerali persi con il sudore e il caldo. Per questo non potrà mai mancare l’acqua ma neppure molti dei cibi più utili per l’idratazione personale, in particolare frutta e verdura che fungono da ricarica energetica e vitaminica perfetta per combattere la spossatezza estiva, per prevenire malori prevenendo la disidratazione e la ritenzione idrica.

Un’alimentazione sana, bilanciata, ricca di proprietà nutritive migliora anche la digestione sempre sottoposta all’azione dello stress e dei cibi altamente calorici. Una scelta che aiuta anche l’aspetto della pelle e contrasta l’azione dei radicali liberi, trasformarsi in un nuovo stile da portare avanti anche durante il resto dell’anno. Spuntini leggeri, idratazione, frutta e verdura, cereali integrali: il mix perfetto per la salute con qualche concessione ai gelati alla frutta, rinfrescanti e golosi e da realizzare in casa.

Abbracciare tempi più dilatati

Importante è staccarsi completamente dalla tecnologia, dai social network, dalle scadenze lavorative, dalla routine quotidiana mettendo in pausa tutto ciò che rientra nel consueto. Come già accennato i tempi dovranno risultare maggiormente dilatati, impostando un nuovo ritmo personale.

Maggiore attenzione va data alle proprie necessità e desideri, dedicando al sonno e al riposo tutto il tempo che il corpo richiede. Concedendogli anche le classiche pennichelle pomeridiane, sia in spiaggia che sul divano di casa. Tutto il resto andrà messo in pausa, privilegiando attività rilassanti, dedicando maggiore attenzione anche alle cure personali come ad esempio impacchi e creme per i capelli. Oppure massaggi e scrub per stimolare la circolazione e la cute, all’insegna della leggerezza e della lentezza.

Maggiore attenzione al benessere emotivo

Non solo cura del corpo ma anche attenzione nei confronti del benessere della mente, della propria emotività spesso sottoposta a eventi stressanti e debilitanti. Se la routine quotidiana mette a dura prova la nostra emotività è giusto concederle maggiori attenzioni e una pausa ritemprante, un’abitudine da portare avanti nel tempo.

Attacchi di panico, depressione, spossatezza emotiva possono essere contrastati con vere immersioni nella natura, assorbendo benessere dai raggi del sole e abbracciando tempistiche più lente. Si può anche passare più tempo con gli affetti più cari, con la famiglia e gli amici e dedicando tempo alla contemplazione, alla meditazione e perché no al silenzio assoluto.