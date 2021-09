Estate agli sgoccioli? Così continua con le insalate di frutta golose

Insalata leggera e scondita? Basta con le privazioni e le diete povere di sapore, ecco qualche ricetta golosa con la frutta, idee per proposte saporite e super salutari. Se l’estate è agli sgoccioli o le vacanze un ricordo lontano ecco pronta la soluzione da servire velocemente, portando in tavola benessere, colore e sapore. Non la classica macedonia ma vere e proprie insalate, il lato sapido della frutta stessa, magari da mixare con qualche tocco di verdura.

Una marcia in più per una corposità maggiore e croccante, l’ideale per rinfrescare il palato spezzando la fame e nutrendo correttamente il corpo. Una proposta interessante da declinare sia come antipasto che come contorno, o anche come piatto unico dal gusto intrigante. Ecco qualche idea da preparare facilmente, magari anche con l’aiuto dei più piccoli di casa per una ricarica colorata di benessere.

Insalata con pesche e frutti rossi

Lavate un gambo di sedano, un po' di insalatina tenera, sbucciate una carota e tagliatela con la mandolina. A seguire, affettate il sedano a cubetti e mescolate tutto in una ciotola capiente, aggiungete la frutta lavata; due pesche, lamponi e fragole a pezzetti.

Mescolate e realizzate un condimento leggero, versando in un ciotolino dell'olio d’oliva EVO, con sale e pepe q.b., rifinendo con un goccio di aceto balsamico. Aggiungete, se piace il sapore, del prezzemolo tritato finemente e un goccio di limone, irrorate e servite. Le pesche sono una vera ricarica di vitamina A mentre le fragole garantiscono un pieno di vitamina C, un mix perfetto per proteggere il sistema immunitario.

Insalata di fichi, mirtilli, sedano e formaggio di capra

Una proposta più gustosa e ricca di sapore: basta lavare due gambi di sedano da affettare sottilmente e da mescolare in una ciotola capiente con due pesche noci a pezzetti. Aggiungete una manciata corposa di mirtilli, mescolate irrorando con un filo di olio d’oliva, sale e pepe q.b. Disponete sopra un piatto grande di portata dal formato circolare, aggiungete i fichi lavati e tagliati a spicchi posizionandoli lungo il bordo. alternandoli con pezzi di formaggio di capra, da sistemare anche al cento dell’insalata stessa.

Rifinite con un'ulteriore goccio di olio mescolato con succo di limone, una spolverata di timo fresco e semi di zucca tostati in padella. I fichi sono una vera ricarica di calcio: proteggono il transito intestinale grazie all'alta presenza di fibre e contrastano i radicali liberi perché ricchi di polifenoli.

Anguria e cipolla, fresche e golose

Una combinazione in apparenza anomala ma dal gusto importante: è sufficiente mescolare in una ciotola dell’insalatina fresca e leggera con una manciata di rucola e pomodorini freschi. Si aggiunge la cipolla rossa tagliata a fettine sottili, rigorosamente cruda e marinata prima con del succo di limone, aceto e olio d’oliva.

Si mescola il tutto unendo qualche pezzetto di feta fresca, in alternativa del tofu naturale, sale, pepe q.b. e l’anguria tagliata a tocchetti, irrorando con olio e un goccio di aceto balsamico. In alternativa, si può grigliare al volo l’anguria prima di aggiungerla all’insalata, un mix interessante che agevola l'idratazione personale oltre a essere una fonte impareggiabile di vitamine antiossidanti A e C, di B6, potassio, fosforo e magnesio.

Insalata detox di arance e frutta secca

Un classico del gusto ovvero l’unione tra l’arancia e il finocchio: si prepara un’insalata light con lattuga e cetrioli, aggiungendo il finocchio tagliato a fettine sottilissime. Si mescola e completa con l’arancia tagliata a pezzettini, frutta secca, basilico fresco e un filo di olio d’oliva, sale e pepe q.b.

A piacere, si può versare un goccio di aceto balsamico o in alternativa si può utilizzare il melone al posto dell'arancia. È una proposta salutare che depura e disintossica dalle tossine accumulate.

Frutti rossi, insalata e frutta secca

Mescolate della misticanza con degli spinaci freschi, aggiungete delle cipolle rosse crude tagliate sottilmente e della frutta secca. Completate con lamponi, mirtilli, fragole, ribes e kiwi tagliato a fettine sottili, irrorando con olio d’oliva, aceto, sale, pepe e succo di lime. A piacere potete aggiungere delle albicocche o delle pesche tagliate a fette e grigliate, completando con del formaggio fresco morbido. Sfiziosa e ricca di colore, è un'insalata antiossidante in grado di contrastare la dannosa azione dei radicali liberi, sia sul corpo che sulla mente.