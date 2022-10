Psoas, il muscolo dell’anima che allevia stress e ansia

Lo psoas è noto nello yoga come “il muscolo dell’anima” ma pochi lo conoscono nonostante la sua vitale importanza.

Difatti in esso si concentrano molte energie vitali. Se contratto è il responsabile di molti problemi lombari e disturbi psicologici come stress, ansia e poca autostima. Collega le gambe alla colonna vertebrale perché si estende da ogni lato delle vertebre lombari fino alla parte anteriore della coscia.

Lo scorretto funzionamento di questo muscolo si riflette sulla mobilità, l’equilibrio del corpo e persino sulla respirazione. È fondamentale prendersi cura di esso mantenendolo costantemente allenato e in equilibrio. Una vita sedentaria e poco incline all’esercizio fisico genera il suo malfunzionamento che provoca un malessere generalizzato.

Per capire se lo psoas è contratto basta eseguire un semplice esercizio, ossia sdraiarsi di schiena e portare un ginocchio al petto mantenendo tesa e a terra l’altra gamba. Se lo psoas è in ottime condizioni la gamba che rimane a terra rimarrà tesa. Se invece quest’ultima tende a piegarsi vuol dire che questo muscolo va riequilibrato con un allenamento mirato e costante.

Perché bisogna allenare lo psoas

Contribuiscono al malfunzionamento del “muscolo dell’anima” delle posture sbagliate quando si è seduti alla scrivania o in macchina, l’uso frequente di scarpe scomode e con i tacchi e la vita sedentaria in genere. Uno psoas in continua tensione non fa bene al proprio stato di salute perché genera ansia, paura e stress liberando delle alte quantità di adrenalina che non consentono di rilassarci e vivere sereni.

La sua contrattura provoca respiro affannato anche se non si eseguono sforzi eccessivi. A lungo andare il cattivo malfunzionamento di questo muscolo provoca mal di schiena costanti e lombalgia che tendono a cronicizzarsi. Se non allenato correttamente tende ad accorciarsi aumentando la predisposizione a scoliosi, sciatica e dolore al ginocchio.

Come mantenere allenato lo psoas

Per allenare lo psoas basta eseguire due semplici esercizi di stretching che consentono di allungarlo e stiralo efficacemente. Il primo esercizio prevede di metterci supini con la gamba destra distesa a terra. A questo punto bisogna flettere l’anca sinistra e con la gamba piegata portare il ginocchio sinistro al petto. Quest’ultimo va preso con entrambe le mani in modo da mettere in tensione il muscolo tirandolo al petto. Questa posizione va eseguita per un minuto circa e successivamente prevede il cambio della gamba.

Il secondo esercizio invece consiste nel metterci in ginocchio su un tappeto con le ginocchia leggermente distanziate tra loro cercando di mantenere piedi e polpacci verso l’esterno. A questo punto bisogna sedersi sui glutei, appoggiando le mani dietro. Lentamente bisogna cercare di appoggiare i gomiti a terra distendendo la schiena a terra. Gradualmente le braccia vanno adagiate sopra la testa cercando di spingere il più possibile il pube verso il soffitto. Questa posizione va mantenuta per almeno trenta secondi tenendo la schiena a terra e respirando lentamente.

Lo yoga con diverse sue posizioni è in grado di risvegliare efficacemente questo muscolo tanto da riequilibrarlo. Risulta infatti una delle discipline più adatte per prendersi cura dello psoas.