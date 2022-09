Settembre e abbronzatura, come preservarla a lungo

Dorata e uniforme, l’abbronzatura estiva dona alla pelle un colorito sano e dall'aspetto rilassato ma con il rientro in città rischiano di scomparire i benefici dati dalle lunghe sessioni dedicate al riposo e all'esposizione solare. Ecco perché settembre potrebbe trasformarsi in un valido alleato, permettendo di esporre nuovamente la cute ai caldi raggi solari che insieme ad alcuni trucchi possono frenare la perdita della tintarella, faticosamente guadagnata. In questo modo verrà rallentato il naturale ciclo di rinnovamento della cute, che avviene ogni ventotto giorni, e sarà prolungato quel colorito bronzeo tanto sognato.

Abbronzatura, tutti i benefici per il corpo

I caldi raggi estivi riescono a regalare alla pelle una colorazione sana, uniforme, dorata e affascinante. In particolare se l'esposizione avviene in maniera corretta, con l'impiego di creme e protezioni solari. Ma il rientro casalingo potrebbe vanificare le lunghe sessioni dedicate all'esposizione solare, ecco perché è importante mettere in atto una serie di trucchi e strategie. Tutto questo supportato dalle belle giornate che settembre riesce ancora donare, con raggi caldi ma non troppo aggressivi, perfetti sia per ricaricare il corpo di vitamina D, sia per prolungare la stessa colorazione cutanea. Del resto sono innegabili gli effetti di una corretta abbronzatura, sia per il corpo che per la mente.

Abbronzarsi migliora l'umore, il sole stimola il rilascio della serotonina, agevola una migliore sintesi della vitamina D, come accennato, e un assorbimento del calcio da parte delle ossa. Senza dimenticare che abbronzarsi regola la produzione di melatonina, per un ritmo più consono di sonno e veglia.

Abbronzatura, come prolungarne gli effetti

Prolungare l'effetto dorato sulla pelle oggi è possibile, grazie a una serie di trucchi e accortezze utili per il benessere della stessa cute. Scopriamo quali: