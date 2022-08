Over 60, regole per una corretta abbronzatura: ecco i prodotti più adatti

Sole abbronzatura in sicurezza anche per la categoria over, amante delle escursioni, delle giornate in spiaggia e del sole estivo. Ecco quali prodotti impiegare e le soluzioni alimentari più idonee, così da evitare scottature, eritemi e arrossamenti fastidiosi. I raggi solari sono fondamentali per il benessere dell'organismo: garantiscono infatti una ricarica importante di vitamina D, sono in grado di migliorare le difese immunitarie, preservare la salute delle ossa e agire positivamente per la mente. In particolare aiutano a migliorare le facoltà cognitive e la memoria. Ciò che conta è che l'esposizione avvenga in sicurezza, sollecitando una buona abbronzatura anche grazie al supporto delle strategie più consone per la pelle. Scopriamo insieme come.

Over 60, abbronzatura e protezione

Esporre correttamente la pelle al sole è una necessità, perché previene problematiche e irritazioni quali scottature o eritemi e favorisce, al contempo, una corretta abbronzatura, salutare anche per lo stesso organismo che può godere di una ricarica di vitamina D e dei benefici dei raggi UV.

Ed è proprio la qualità e la quantità di melanina presente nel derma a definire il fototipo di appartenenza, la reazione della pelle all'esposizione solare e la conseguente abbronzatura che ne può derivare. Ad esempio la cute dei senior risulta molto delicata, a prescindere dal fototipo di appartenenza, e per questo richiede maggiori attenzioni.

Per questo è bene utilizzare creme con fattore di protezione SPF 50+, perfette per le pelli più chiare o per chi assume farmaci o soffre di qualche patologia. Un'opzione utile anche per gli over 60 che si sono sottoposti a trattamenti estetici quali peeling, laser oppure presentano tatuaggi. Il fattore di protezione si può gradualmente ridurre se il fenotipo è meno chiaro, oppure se l'abbronzatura risulta più intensa. Ma è importante chiedere supporto al dermatologo, così da prevenire anche problematiche serie come i tumori cutanei, e avendo cura di spalmare prodotti doposole post doccia. Una necessità per rinfrescare il derma, idratandolo al contempo.

Abbronzatura, trucchi e prodotti per agevolarla

Per una buona abbronzatura la regola principale riguarda la prevenzione, non solo attraverso l'utilizzo di creme con un'adeguata protezione ma anche con la scelta di cibi, integratori e bevande specifiche. È sempre meglio preferire prodotti naturali e confrontarsi con un medico, evitando un fai da te dannoso.