Vacanze, combattere la malinconia e ripartire di slancio

Ferragosto è dietro l'angolo e, per molti, sancisce la fine delle tanto agognate vacanze e la ripresa della routine quotidiana. Dopo giornate dedicate al relax e al divertimento, serate spese a leggere un buon libro oppure a cenare in riva al mare. Inevitabile che la malinconia faccia capolino, specialmente se le ferie si sono rivelate allegre e spensierate, senza tensioni e problemi di sorta.

Anche l'animo più tenace potrebbe incrinarsi al termine di questo idillio, cedendo il passo alla tristezza. Del resto non è facile riprendere in mano le incombenze e i ritmi di sempre, in particolare se per settimane il relax ha imperversato. Alcuni cedono alla malinconia, altri avvertono un forte senso di vuoto e solitudine. Contrastare il tutto è possibile e doveroso, scopriamo come.

Malinconia da rientro, cosa comporta

La malinconia post vacanze è una condizione molto presente, una vera sindrome condita da stress e blue mood. È un malessere che intacca l'umore e la serenità psicologica, oltre al benessere fisico, appesantito della routine di sempre fatta di incombenze, impegni, scadenze. Il dolce far niente, del tutto appagante, viene soppiantato dall'agenda del quotidiano. Non è certo un problema fisico ma una risposta psicologica e anche psicosomatica, con sintomi passeggeri quali apatia, stanchezza, poca concentrazione, dolori fisici e difficoltà digestive.

Senza dimenticare stress, malinconia e tristezza, come accennato, che possono condurre ad ansia e depressione. In particolare nei soggetti più fragili, a fronte di condizioni esistenziali difficoltose. Una sindrome molto comune, accentuata anche dal limitato effetto positivo regalato dalle vacanze. Troppo brevi per poter contrastare un lungo periodo di fatica, sia mentale che fisica.

Rispondere alla situazione di disagio per ripartire nel modo giusto

Per scivolare fuori da questo mood è importante affrontare un percorso fatto di obiettivi e cure personali, una sorta di rinascita in funzione di una ripartenza piena di energia. Ciò che conta è prendersi tutto il tempo che serve, passo dopo passo vero la meta finale. Ecco come: