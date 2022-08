Vacanze, tutte le regole per rilassarsi correttamente

Le vacanze estive sono l'occasione più importante per staccare dalle incombenze del quotidiano. Se la voglia di recuperare sonno ed energia risulta preponderante, non sempre fisico e mente riescono ad assecondarne la richiesta. Tutta colpa dello stress in tandem con una vita frenetica, ricca di impegni, problematiche e necessità. Un mix che ricade sulle stesse vacanze, finendo per alterarne il mood e rendendo quasi impossibile prendersi una pausa.

Senza dimenticare che si arriva all'estate con un carico di stanchezza non indifferente che può intaccare l'emotività personale. Complice anche il caldo eccessivo, il cambio di orari e abitudini che possono destabilizzare. Spesso le vacanze si trasformano in un momento di fatica fisica perché si tende a caricare le giornate di impegni, attività e appuntamenti che non è stato possibile affrontare durante l'anno. Invece le ferie dovrebbero essere solo sinonimo di relax, tranquillità e pace.

Prepararsi mentalmente per le vacanze

Le vacanze sono arrivate, ma lo stress non demorde? Una condizione molto comune, che si somma all'ansia di doversi per forza fermare e mettere in pausa il quotidiano. Il rischio di rovinarsi le ferie è molto alto, anche perché si tende a sovraccaricare la vacanza di grandi aspettative che potrebbero andare deluse. Per questo è importante abituare lentamente corpo e mente al concetto di pausa, iniziando qualche giorno o settimana prima, rallentando i ritmi. Bisogna dedicarsi del tempo di qualità, spegnendo cellulari e PC durante le ore serali, rilassando il corpo con una doccia tonificante o un bagno detox, ascoltando musica, leggendo un libro in pieno relax sul balcone, o in giardino, magari sotto il cielo stellato. Yoga e meditazione possono sicuramente aiutare in questi giorni di preparazione alle ferie.

Tutte le regole per rilassarsi in vacanza

Le regole per agevolare una vacanza di pieno riposo sono poche e facili: