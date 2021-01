Workout casalingo, ecco come rimettersi in forma dopo le Feste

Il momento delle festività vi ha messo sotto pressione e rinunciare alle tante tentazioni golose è una prova di forza senza pari? Se state attraversando il periodo natalizio a suon di golosità e assaggi, forse è il giunto il momento di prendere una piccola pausa, magari affrontando una mini dieta detox prima dell'arrivo dell'Epifania bruciando qualche caloria con un po' di sano workout casalingo. Niente di impossibile e di insormontabile, ma sicuramente una scelta ottimale per liberarsi delle calorie accumulate rimettendo in attività le articolazioni.

Alla base di tutto vi è un po' di sano movimento, da praticare tra le mura di casa, oppure intorno al quartiere meteo permettendo. Si tratta di una semplice routine di esercizi quotidiani da affrontare con slancio e divertimento, così da liberare il corpo dalle tossine e dallo stress accumulato. Non è solo un workout brucia grassi ma anche una strategia utile a rimettere in circolo l'effetto benefico delle endorfine. E magari anche il punto di partenza per una nuova fase più salutare, da affrontare con l'avvento del nuovo anno.

L'importanza dell'allenamento quotidiano

Fare sport durante le feste tra Natale e l'Epifania è una necessità fisica, importante per la salute del corpo ma anche della mente, in particolare dopo questo lungo anno dalle atmosfere soffocanti. In tanti si sono affidati al fitness domestico come valvola di sfogo contro le limitazioni da lockdown, traendo innegabili benefici per la salute e sicuramente liberando la mente. Un cammino che non può certo fermarsi ora, durante il periodo delle festività: vere e proprie protagoniste invernali dell'accumulo di chili e di peso. La voglia di festeggiare e di rilassarsi non deve cedere il passo alla troppa indulgenza alimentare, che potrebbe ripercuotersi sul fisico stesso. Favorendo così un aumento di peso difficile da smaltire con il tempo.

Inoltre, praticare sport previene la possibilità di sviluppare patologie cardiache, controlla e riduce l'osteoporosi oltre a monitorare i livelli di pressione e di colesterolo. L'attività fisica è un toccasana contro lo stress e la depressione, una sorta di terapia in grado di offrire traguardi multipli risvegliando le energie personali sopite da tempo. Bastano trenta minuti al giorno per migliorare il proprio corpo e il proprio umore, ottenendo in cambio vitalità, benessere, serenità e forza.

Workout casalingo, tenersi in forma durante le feste

Un po' di allenamento può aiutare il corpo a tenersi in forma, soprattutto se praticato durante la mattinata, magari un circuito facilmente affrontabile anche tra le mura di casa. I livelli di intensità possono variare in base alla tonicità personale, ma si può osare sempre un po' di più così da superare i propri limiti. Ciò che conta è quello di porre sempre molta attenzione e cura ai movimenti da eseguire, così da affrontarli nel modo giusto.