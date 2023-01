Drammi, commedie, fantasy: la top five delle serie tv più belle del 2022

Con la fine dell’anno è giusto compiere un bilancio. Come la vita, anche il mondo delle serie tv è stato protagonista di alti e bassi. Con le tante piattaforme in streaming presenti qui in Italia non è stato facile star dietro alle novità e, soprattutto, non è stato facile capire quale fosse la serie tv a cui dedicare il proprio tempo. Nel 2022 ci sono state tante produzioni degne di nota che, di sicuro, hanno lasciato il segno. Altre, invece sono state un completo spreco di tempo e di denaro. In 365 giorni abbiamo avuto modo di vedere diverse serie che hanno spaziato su altrettanti generi, ma secondo il nostro (sindacabile) parere, sono poche quelle che hanno lasciato il segno e che meritano di essere veste. Abbiamo scelto ben 5 serie tv (e una menzione speciale) che più hanno rappresentato questo 2022 così turbolento. Nella top five c’è una commedia, un dramma tutto italiano e un fantasy che ha dominato i social network.

Pam & Tommy

La miniserie tv è disponibile dal febbraio del 2022 sulla piattaforma di Disney+. 8 gli episodi per raccontare lo scandalo sessuale che ha cambiato – per sempre – la vita di Pamela Anderson. Al centro della storia c’è l’ascesa e la discesa della diva di Baywatch, costretta a una dura battaglia legale contro il suo ex marito, a seguito della diffusione di un video intimo girato durante la luna di miele. La serie, premiata da ottimi riscontri da parte della critica, ha raccontato con garbo gli anni ’90 e la nascita dell’industria online dei video per adulti, all’alba della bolla di internet. Lily James, vista anche nel sequel di Mamma Mia!, ha prestato il volto per l’iconica Pamela Anderson. Sebastian Stan, il Winter Soldier della saga Marvel, è stato Tommy Lee, marito della Anderson e musicista dei Montley Crue. Una serie amarissima ma da vedere senza se e senza ma.

Bang Bang Baby

La serie di Amazon Prime Video è stata un vero e proprio tornado. In streaming dal maggio del 2022, ha trovato un successo repentino tanto da guadagnarsi fin da subito un posto in questa top five. Ambientata in Italia nel corso degli anni ’80, esattamente nel 1986, la vicenda si focalizza sulla giovane Alice. All’improvviso, scopre che il padre morto in realtà e vivo e, oltretutto, si scoprirà imparentata con una famiglia della ‘ndrangheta. Originale nella sua messa in scena, Bang Bang Baby è stata la serie italiana più amata dal pubblico. Fa eco alla saga criminale di Gomorra ma racconta qualcosa di nuovo sul genere, sfuggendo dagli stessi schemi del dramma malavitoso. Si attende la seconda stagione.

Only Murders in the Building

Nessuno si sarebbe aspettato un tale successo per la serie tv creata e prodotta da Steve Martin e John Hoffman, eppure, ad oggi, Only Murders in the Building è una tra le produzioni di Disney+ più amate dal pubblico. Venti gli episodi disponibili – suddivisi in due stagioni – per una storia in bilico tra commedia, drama e crime per raccontare gli oscuri misteri di un bellissimo condominio di New York. Protagonisti sono Charles, ex divo della tv anni ’80, Oliver, produttore di Broadway e Mabel, artista eclettica. Amanti dei podcast di true crime, lavoreranno per risolvere un sospetto omicidio che è avvenuto nell’Arconia, l'edificio in cui abitano. Divertente e avvincente, la serie brilla per la bravura del cast e per un racconto carico di colpi di scena.

The Bear

È stata una delle ultime serie tv che sono arrivate su Disney+ nel mese di novembre e, subito, ha trovato un plauso da parte di pubblico e critica. The Bear è una serie unica nel suo genere, capace di essere sia una commedia che un brillante dramma di formazione. Una congestione di temi per raccontare il mondo dell’alta cucina di Chicago, attraverso le vicende di Cammy, giovane chef, costretto a lavorare in un piccolo pub di quartiere dopo il suicidio del fratello. Di così grande successo che The Bear è stato già rinnovato per una seconda stagione. Protagonista è Jeremy Allen White, nel suo primo ruolo dopo la conclusione di Shameless.

House of the dragon

Il tanto atteso spin-off de Il Trono di Spade non ha deluso le aspettative. In onda in piena estate sulla HBO e disponibile in Italia su Sky, House of the dragon è il fantasy definitivo di cui tutti ne parlano. Racconta la genesi dei giochi dei troni di Westeros attraverso le storie della famiglia Targaryen, ben 172 anni prima la nascita della "mitica" madre di tutti i draghi. Più coesa rispetto alla serie originale, House of the dragon ha convinto per un racconto in bilico tra una soap-opera elitaria e un abile dramma politico. 10 gli episodi che compongono la prima stagione. Una seconda è stata già confermata e dovrebbe arrivare nel corso del 2023.

Menzione Speciale: Mercoledì

Di certo non è stata la serie tv più bella e originale di Netflix. Eppure, lo show che è stato ideato dai produttori di Smallville e che ha visto Tim Burton alla regia, è stato di sicuro quello più chiacchierato sui social. La storia, barocca e decadente, sull’adolescente Mercoledì Addams in poco tempo è diventata un vero e proprio fenomeno di massa grazie al passaparola su Instagram e TikTok. Ad oggi, ha superato le visualizzazioni di Stranger Things 4 e di Bridgerton. Gradevole ma assolutamente dimenticabile.