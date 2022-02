Pam & Tommy, così è stato diffuso il video hot di Pamela Anderson

La cronaca che diventa fiction. Il gossip che diventa puro intrattenimento. Queste sono le due componenti fondamentali di Pam & Tommy, nuova serie tv di Disney+ (disponibile tra le pagine di Star) che arriva in Italia dal 2 febbraio. Al centro della vicenda c’è il più grande scandalo sessuale che ha attraversato buona parte degli anni ’90 e che, di conseguenza, ha segnato per sempre la carriera di Pamela Anderson. Sì, perché la serie che è disponibile in streaming racconta la vita privata (e lavorativa) della sexy bagnina di Baywatch, alle prese con la sua tormentata storia d’amore con Tommy Lee, leader di Montley Crue. Un amore intenso che finisce tra le prime pagine dei giornali e nelle aule dei tribunali a causa di un video hard che la coppia ha girato in luna di miele.

Composta da otto episodi di un’ora ciascuno, i primi tre arrivano su Disney+ dal due febbraio per proseguire poi a rilascio settimanale. Una serie che non è solo una fotografia bellissima e scanzonata di un decennio pieno di cambiamenti sociali e culturali, ma è soprattutto un atto di accusa alla stampa di settore che ha inseguito il guadagno finendo per speculare sulla vita di una giovane donna. Da quel momento in poi, fin da quando il video è stato diffuso, Pamela Anderson non è riuscita a scrollarsi di dosso quell’alone da diva sexy e spregiudica. In realtà, anche una donna come lei aveva le sue debolezze.

Sposati dopo quatto giorni di conoscenza, la trama di Pam & Tommy

"Questo è un video privato. Stiamo guardando qualcosa che non si dovrebbe vedere". Così si apre il trailer della serie tv sulla vita spregiudicata di Pamela Anderson e Tommy Lee. E fin da subito si intuisce quale sarà la direzione della storia. Prima che il sex tape arrivi sulla bocca di tutti, però, c’è da fare un passo indietro. La vicenda inizia nel 1995, anni in cui Pam & Tommy erano felicemente sposati. Lui era sulla cresta dell’onda, lei un’attrice richiestissima e all’apice della carriera. Non erano ben voluti da tutti, però. Rand Gautier (Seth Rogen) è il vero protagonista della vicenda.

Muratore squattrinato con un passato da pornodivo, architetta un piano per vendicarsi del batterista dei Montley Crue. Licenziato senza giusta causa dai lavori di ristrutturazione della villa del cantante, l’uomo ruba la cassaforte di Tommy e scopre per puro caso che i due hanno girato in luna di miele un video hot. In parallelo, la storia apre una lunga parentesi sull’amore folle e sconclusionato di Pamela e Tommy. Due persone agli antipodi che non nascondono le proprie fragilità. Con la diffusione del loro video, niente sarà più lo stesso. Tutto il resto, è già storia del gossip.

Un duo di attori in totale stato di grazia

Una serie di ottima fattura quella di Pam & Tommy. Non una fredda e calcolata ricostruzione storica, ma una fotografia brillante e poco edulcorata della realtà dell’epoca. Sicuramente, la punta di diamante è proprio il cast. Lily James, che abbiamo visto di recente al cinema nel sequel di Mamma Mia!, interpretata Pamela Anderson. Perfetta sotto ogni punto di vista, dalle movenze, all’accento americanizzano fino al tono di voce, l’attrice ha la capacità di umanizzare la mitica Pamela, tratteggiando il volto di una donna umile che è in cerca solo del vero amore. Per diventare la diva di Baywatch, la James si sottoponeva a tre ore di trucco ogni giorno.

Al suo fianco c’è Sebastian Stan. Attore di cinema conosciuto prettamente per essere stato il Soldato d’Inverno dei film Marvel e per aver sfiorato l’Oscar grazie a Io, Tonya, qui interpreta il compagno della Anderson. Tatuato e con la battuta sempre pronta, Stan ha incarnato (anche lui) alla perfezione il mito del vero Tommy Lee. Cantante, batterista e uomo dedito all’alcol e al sesso, in Pam & Tommy viene descritto come un artista che è alla continua ricerca di se stesso, fragile ma al tempo stesso irascibile e con la lingua biforcuta. Nella fiction è tremendamente innamorato della sua Pamela, nella realtà si dice che abbia sedotto l’attrice solo per vincere una scommessa.

Perché la serie è da vedere assolutamente?

È una serie dai contenuti forti, alquanto bizzarri e può non piacere. Questo è un dato di fatto. È estrema nei dialoghi e nelle scene di sesso, ma è in linea con l’identità della Anderson e di Tommy Lee. Merita di essere vista perché è una serie che non si prende mai troppo sul serio, che non prende né le parti dell’uno né dell’altro. Racconta i fatti, ciò che è veramente accaduto dietro le "quinte" della storia d’amore tra i due divi, senza lesinare nei dettagli. Convince perché non patteggia per nessuno dei due, facendo emergere un’immagine brutale del mondo dello showbiz e della stampa di settore che, già all’epoca, erano alla ricerca di “click” facili.

Gli anni ‘90 e l’avvento di internet: tutta la storia recente in Pam & Tommy

Un affresco nazional popolare senza vinti e senza vincitori. La serie strizzando l’occhio alla tradizione, ricostruisce tutto il bello del decennio del secolo scorso. Si racconta dell’avvento di internet e delle connessioni analogiche; come la nascita della tv via cavo; e si racconta anche della moda con quei vestiti attillati, le scollature vertiginose, e i jeans a vita bassa. Ma si rivolge anche uno sguardo alla cultura musicale con tutti i suoi tormentoni più particolari, in primis le hit dei Fatboy Slim; e infine si apre anche una parentesi alla cultura televisiva dell’epoca, dove si nota molto chiaramente come l’universo televisivo americano non è poi così cambiato rispetto al presente.

La verità dietro la fiction, la vita della Anderson sconvolta da un video tape

L’attrice era all’apice del successo quando il video è stato diffuso. Scovato per caso, l’ex muratore che ha trafugato la refurtiva, prima di venderlo al miglior offerente, lo ha diffuso a pagamento in rete. Scaricato poi illegalmente è diventato di dominio pubblico. La carriera della Anderson, anche se è stata travolta dallo scandalo, non ha subito contraccolpi. Anzi, ha accresciuto la sua fama e di conseguenza la popolarità dello show. Su Tommy Lee invece il video ha creato un effetto boomerang. La band prima si è sciolta poi il leader ha tentato la carriera da solista. Ma sui di lui pende anche l’accusa di violenza domestica. Trascinato in tribunale, ha scontato sei mesi di prigione. Con la Anderson ha avuto due figli e ha divorziato per ben tre volte.

Il video hot solo nel 1998 finisce nelle mani della Entertainment Group, colosso di internet, e per cercare di mettere a tacere la bufera mediatica, la Anderson e Lee hanno intentato una causa per violazione dei diritti d’autore, vincendo il contenzioso nel 2002. Il video però non scompare dalla rete, anzi, resta in vendita per gli iscritti al web e frutta al gruppo ben 70 milioni di dollari. Oggi l’attrice è sposata con la sua guardia del corpo, una relazione che sarebbe iniziata durante il lockdown del 2020.