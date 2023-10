Che fine hanno fatto gli attori di Friends: ecco dove sono oggi

236 episodi in dieci anni di programmazione. Un Emmy Award vinto nel 2002 come miglior serie comedy dell’anno. Un successo planetario che brilla come se fosse il primo giorno di programmazione. È un dato di fatto che Friends sia stata (e lo è ancora) una tra le sitcom più celebri e più belle di tutti i tempi. Oggi è tornata sulla bocca di tutti dopo la notizia della tragica morte di Matthew Perry che, a soli 54 anni, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles. Una morte che ha lasciato tutti di stucco, non solo i fan della storica serie tv. Gli amici che per 10 anni hanno diviso gioie e dolori della vita si sono visti, tutti insieme, per l’ultima volta, nel 2021 quando è stata lanciata una reunion molto speciale che ha ripercorso il successo della serie tv e tutti i retroscena. Ma, oggi, che fine hanno fatto tutti gli altri Friends?

Courteney Cox che era Monica Geller, moglie nella serie tv del compianto Matthew Perry, in concomitanza con il successo di Friends ha lavorato molto al cinema. È stata co-protagonista della saga di Scream, dove ha preso parte a tutti film. Successivamente ha lavorato in Cougar Town, comedy che le è valsa la nomination ai Golden Globe come migliore attrice. Insieme all'ex marito David Arquette ha fondato poi una casa di produzione. Oggi la ricordiamo anche in Shinning Vale, horror-comedy in Italia su MGG+.

Jennifer Aniston, che è stata l’iconica Rachel Green, per molto tempo è stata al centro di diversi gossip dopo i matrimoni naufragati con Brad Pitt e Justin Theroux. Lei è il volto più noto di Friends e continua a essere molto richiesta da Hollywood. La sua ultima fatica è stato Murder Mistery 2 e oggi è in streaming su AppleTv+ con The Morning Show.

Per David Schwimmer, celebre per essere stato Ross Geller, sono pochi i ruoli di spicco per il dopo Friends. Ha doppiato la giraffa Melman nei vari Madagascar e ha interpretato Robert Kardashian in The People v. O.J. Simpson: American Crime Story. Nel 2017 ha divorziato da Zoe Buckman da cui ha avuto una figlia.

Lisa Kudrow, la simpaticissima Phoebe Buffay, pluripremiata per Friends, nel 1995 si è sposata con il francese Michel Stern da cui ha avuto un figlio ma non ha più sfondato nello spettacolo a parte qualche cammeo in diverse serie tv.

Matt LeBlanc, che nella serie era Joey Tribbiani, dopo un poco fortunato spin-off della Nbc sul suo personaggio, andato in onda solo dal 2011 al 2017, ha brillato nella serie Episodes che gli è valsa un Golden Globe nel 2012. Di lontane origini italiane (i nonni erano immigrati di Arce, in provincia di Frosinone), è stato sposato e ha avuto una figlia da Melissa McKnight che decise di divorziare dopo che fu beccato con una spogliarellista.