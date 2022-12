“Mia madre come Meghan”. Harry contro la Corona tira in ballo Lady D

I peggiori incubi della royal family si starebbero avverando. Netflix ha appena diffuso un nuovo spot per presentare il documentario di Harry e Meghan. Le parole del principe Harry in questo secondo trailer non lascerebbero spazio a interpretazioni, anzi, avrebbero tutta l’aria di una nuova, feroce accusa contro la Corona britannica.

“La pena e la sofferenza”

Il nuovo trailer che annuncia il documentario “Harry & Meghan” sembrerebbe rivelare un po’ meglio l’impostazione e le finalità delle sei puntate che vedremo su Netflix dal prossimo 8 dicembre. Le notizie, però, non sarebbero affatto buone per la royal family. I duchi di Sussex avrebbero preparato una nuova offensiva contro la monarchia britannica. Nello spot è il duca a prendere la parola, reiterando tutta la sua avversione per le regole e l’ambiente della corte.

Riferendosi a sua madre, Lady Diana e a sua moglie, Meghan Markle, Harry menziona “il dolore e la sofferenza delle donne che sposano membri di questa istituzione” e sostiene di essere stato “terrorizzato” all’inizio del suo matrimonio, pensando che la vita della duchessa potesse finire allo stesso modo di quella della principessa del Galles: “Non volevo che la storia si ripetesse” , dichiara il principe, il quale aggiunge: “Nessuno sa la piena verità, noi la conosciamo”. Harry e Meghan promettono di svelarci dei retroscena che, forse, nessuno immagina sulla vita reale tra le mura del Palazzo. Le cose si mettono molto male per i Windsor. O, almeno, questa è l’inquietante impressione.

“Una questione di odio e di razza”

Il trailer si sofferma su una presunta ostilità della corte nei confronti dei duchi, in particolare di Meghan. “C’è stata una questione di odio e di razza” , si sente dire nello spot. Ecco che si materializza, di nuovo, un altro incubo dei Windsor: l’accusa di razzismo. In un altro frammento una persona intervistata afferma: “C’è stata una guerra contro Meghan per favorire l’agenda di altre persone”.

Poi tocca di nuovo al principe Harry raccontare la sua versione dei fatti, spiegando: “È veramente difficile guardare indietro e chiedersi, cosa diavolo è successo?”. Il duca fa una denuncia ben precisa, raccontando di una “gerarchia della famiglia” e di “fughe di notizie e creazione ad arte di notizie: è un gioco sporco” . Frasi che colpiscono e creano una grande aspettativa nei confronti della docuserie, le cui prime tre puntate saranno diffuse dall’8 dicembre prossimo e le ultime tre dal 15 dicembre 2022.