Sessant'anni di "Linus" vanno in mostra a Brera

Popeye di Segar, Valentina di Crepax, Corto Maltese di Hugo Pratt, Mafalda di Quino e, in anni più recenti, Dylan Dog di Tiziano Sclavi e Zerocalcare. La compagnia è molto varia e la scelta sarebbe molto difficile, ma per fortuna non è necessaria. Dal 3 giugno al 9 settembre la Pinacoteca di Brera ospiterà nel Cortile d'Onore la mostra «Buon Compleanno Linus. 1965-2025: 60 anni di fumetto d'autore a Milano. Con un omaggio ad Altan», nell'ambito de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Una grande esposizione che attraversa i sei decenni della rivista, nata proprio a Milano e protagonista assoluta della cultura fumettistica italiana e internazionale, esponendone le celebri copertine.

Da Giovanni Gandini, Umberto Eco e Oreste del Buono all'attuale direzione di Elisabetta Sgarbi e Igort, un viaggio nel colore, nelle idee, nella storia d'Italia. La mostra nata nel 2022, nell'anno del centenario della nascita di Charles M. Schulz, l'autore dei mitici Peanuts, è stata esposta in varie città.

Alla Pinacoteca di Brera sarà impreziosita da un tributo speciale a Francesco Tullio Altan, con dieci disegni della Pimpa, nel cinquantesimo anniversario della sua nascita, e una Pimpa con Cipputi, altro celebre personaggio che anche lui compie cinquant'anni. La mostra è curata da Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo, con la collaborazione di Igort. Il progetto di allestimento è firmato da Luca Volpatti; in collaborazione con Burgo Group Spa e Ciaccio Arte.