La sicurezza è un diritto. Ma per difenderlo bisogna scegliere bene da che parte stare

"La sicurezza è un diritto...". Così il sindaco Giuseppe Sala, ieri alla cerimonia in ricordo del vigile Nicolò Savarino, ucciso 14 anni fa alla Barona da due minorenni che con un Suv lo trascinarono per 300 metri per sfuggire a un controllo. Difficile non dargli ragione: forse ora anche la sinistra si accorge che, nella città che da anni amministrano, c'è un problema di sicurezza, di quartieri off limits anche per gli agenti, di bande, di "maranza", di movida violenta e via elencando. E' un problema di tante (quasi tutte) le metropoli e, al di la di aumentare i controlli, nessun sindaco ha la ricetta magica. Però già il fatto di rendersi conto che il modello Milano merita un piccolo "tagliando" è già un bel passo avanti. Certo è che una cosa è dirle le cose, un'altra metterle in pratica. E allora sarebbe bello che, parlando di diritti, non si scendesse a patti con chi ad esempio occupa le proprietà altrui, con chi (sempre ad esempio) manifesta ma poi devasta vetrine, negozi, auto in sosta. Con chi nei cortei prende a sassate i poliziotti, con li insulta, con chi non si ferma ai posti di blocco. E si potrebbe continuare. Se la sicurezza è un diritto bisogna scegliere di stare con chi i diritti li difende senza se e senza ma.

E su questo tema Palazzo Marino negli ultimi anni è sempre sembrato un po' fuori tempo: più una città del giorno dopo che del futuro. Ma ora il sindaco sembra essersi reso conto che la sicurezza è, se non la prima, una delle priorità milanesi. Meglio tardi che mai: benvenuto a bordo.